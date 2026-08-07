Ocio joven y alternativo gratis en Gijón: Llega CometCon 26 con talleres, K-pop y zona indie

Cartel de la CometCon 26, que se celebrará en Gijón del 4 al 6 de septiembre. - COMETCON

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

CometCon 26 convertirá Gijón en el gran punto de encuentro del ocio joven y alternativo, del 4 al 6 del próximo mes de septiembre, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con una programación amplia, gratuita y pensada para todos los públicos que incluye, entre otras cosas, talleres, videojuegos, exposiciones, cómic, zona K-pop y zona indie.

Según una nota de prensa de la organización del certamen, la edición de este año contará con la presencia de grandes marcas del sector del videojuego, entre ellas Nintendo, que desplegará estands de 15x15 metros y pondrá a disposición de los asistentes las últimas novedades gaming.

A ello se suman nuevas propuestas orientadas a la experiencia interactiva, el intercambio entre aficionados y la dinamización del espacio dedicado al videojuego.

Entre las novedades, han destacado también Game Rewind by Danihacecosas, un nuevo espacio de encuentro gamer pensado para conectar a la comunidad y generar contenido alrededor de la cultura del videojuego.

La cita incorporará, además, una nueva zona indie con diez estudios de desarrollo procedentes de distintos puntos de España, consolidando el apoyo a la creación emergente y al talento independiente.

TALLERES Y CREACIÓN

Por otro lado, la programación ha destacado su apuesta por los talleres creativos y formativos. Habrá actividades de artesanía, lectura, creatividad, pintura, modelismo e iniciativas infantiles, junto con propuestas de aprendizaje práctico y accesible.

Otros de los talleres ofertados son: xilografía, iniciación al glasspainting, creación de earcuffs, chapas personalizadas, llaveros de madera pintados, pixel art o fotografía móvil aplicada al cosplay.

A estas actividades se suman los talleres de cocina patrocinados por Supermercados Masymas y los talleres formativos STEAM patrocinados por Gijón Impulsa, reforzando la dimensión educativa del evento.

Además, CometCon 26 volverá a contar con su espacio dedicado al universo del cómic y a la lectura, además de exposiciones que se completan con propuestas ya habituales en anteriores ediciones, como Playmobil y Lego.

También crecerá la zona de juegos de mesa, con actividades de montaje de Gunpla y torneos nacionales e internacionales, entre ellos competiciones de Riftbound.

No faltarán tampoco las charlas y actividades vinculadas al anime, el manga y la cultura pop. La zona de descanso OVA ofrecerá proyecciones de clásicos del cine de anime y manga, completando una programación pensada para disfrutar y compartir. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir digitalmente por tiempo limitado en www.cometcon.org.