La octava edición de la 'CarrerHUCA' se celebrará el domingo 28 de septiembre en Oviedo

Presentación de la octava edición de la carrera 'CarrerHUCA' en Oviedo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de la carrera solidaria 'HUCA, Muévete por la Salud', llamada también 'CarrerHUCA', se celebrará el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 10.30 horas. El evento contará con dos pruebas diseñadas para todos los públicos, una carrera competitiva de 10 kilómetros y una carrera popular de 3 kilómetros para correr o caminar.

Se trata de una iniciativa deportiva que tiene como objetivo fomentar la actividad física y promover hábitos de vida saludables en la comunidad, según ha explicado el Principado en nota de prensa. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acogió este jueves la presentación de la jornada deportiva y festiva.

Tras la carrera de mayor recorrido, a las 12.00 horas tendrá lugar la popular de tres kilómetros, una prueba no competitiva y sin cronometraje individualizado.

El circuito de ambas pruebas discurrirá por parte del denominado anillo perimetral del hospital, algunas calles adyacentes y por determinados viales del HUCA.

El circuito ha sido diseñado por la organización y ha sido autorizado por la Oficina de Movilidad de la Policía Local del Ayuntamiento de Oviedo garantizando en todo momento los accesos principales al Área de Urgencias. La prueba se incluirá en el calendario de pruebas de ruta de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA).

La participación está abierta a cualquier persona, tanto federada como no federada, que se inscriba correctamente y obtenga su dorsal.

Las inscripciones se realizarán a través de la empresa especializada en cronometraje y gestión de eventos deportivos y carreras populares CCNORTE y el plazo de inscripción se cerrará el martes 23 de septiembre de 2025 a las 24:00 horas.

La organización ha establecido un acuerdo con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias para llevar a cabo la iniciativa #dorsalsolidario que supone la entrega 1K de alimentos al recoger el dorsal.