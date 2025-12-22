La OEP de 2025 en Asturias contempla 692 plazas en la Administración, 477 en Educación y 582 en el Sespa

Reunión del Consejo de Gobierno, presidida por el presidente del Principado, Adrián Barbón. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes la oferta de empleo público (OEP) de 2025, que incluye un total de 2.017 plazas destinadas a avanzar en la modernización de la Administración, reducir la temporalidad y garantizar la cobertura estable de los puestos estructurales, al tiempo que se refuerza la capacidad de respuesta de los servicios públicos esenciales. Se trata de la tercera oferta de empleo tras la entrada en vigor de la Ley del Principado 2/2023, de 15 de marzo, de Empleo Público.

Del total de plazas, 1.761 corresponden a la tasa máxima de reposición de las plantillas y al incremento aprobado en los presupuestos autonómicos de este año. Según el Ejecutivo, estas plazas permitirán renovar equipos, atraer talento y reforzar las nuevas políticas públicas.

Por ámbitos, la oferta contempla 692 plazas en la Administración, organismos y entes públicos, con especial incidencia en sectores estratégicos como educación infantil de cero a tres años, servicios de emergencias, digitalización, medio ambiente, administración general, atención social y otros servicios públicos esenciales.

La Consejería de Educación incorpora 477 plazas para reforzar los distintos cuerpos docentes y garantizar la estabilidad del sistema público de enseñanza, mientras que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) incluye 582 plazas de personal estatutario destinadas a renovar plantillas y cubrir perfiles clave en medicina, enfermería y otras categorías asistenciales.

La oferta se completa con 262 plazas de promoción interna para la funcionarización del personal laboral fijo que desempeña funciones propias de personal funcionario, sin implicar incremento de plantilla.

La ejecución de la OEP corresponderá al Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, a la Consejería de Educación y al Sespa, que contarán con un plazo máximo de tres años para convocar y resolver los procesos selectivos.

ECONOMÍA CIRCULAR

El Consejo de Gobierno ha autorizado también un gasto de 2 millones de euros, cofinanciados por el Fondo de Transición Justa (FTJ), para la convocatoria de ayudas dirigidas a impulsar la economía circular en pequeñas y medianas empresas (pymes). Las subvenciones, de carácter plurianual, están orientadas a fomentar la reducción del consumo de materiales y agua, la sustitución de materias primas por otras recicladas, la prevención y valorización de residuos y la mejora de los procesos de preparación para la reutilización y el reciclado.

CONVENIOS CON EL SEPA

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la renovación hasta 2027 de los convenios que el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) mantiene con los ayuntamientos de Avilés, Castrillón, Mieres, Langreo y Siero para la cobertura de emergencias y protección civil. Estos cinco concejos concentran más de 225.000 habitantes, lo que representa más del 22% de la población asturiana.

Según el acuerdo, el SEPA asumirá las labores de extinción de incendios y salvamento, mientras que los ayuntamientos facilitarán recursos que podrán movilizarse desde el centro de coordinación de emergencias del 112 Asturias, incluidos agentes de policía local o infraestructuras de agua y saneamiento. El SEPA presta servicios a 76 de los 78 concejos del Principado, salvo Oviedo y Gijón, que cuentan con sus propios servicios de bomberos.

INICIATIVA AUDIOVISUAL

El Consejo de Gobierno ha aprobado, además, la concesión de una subvención de 55.000 euros a la productora Instancia Legal S.L. para el desarrollo del largometraje 'La cresta de la ola', proyecto audiovisual que aborda la integración de personas con discapacidad, la lucha contra el acoso escolar, el aislamiento, la prevención del suicidio y la promoción de la resiliencia y la empatía. El rodaje se realizará parcialmente en Asturias y contará con la participación de Carmen López, campeona del mundo de surf adaptado y premio Principado de Asturias al Deporte Inclusivo.