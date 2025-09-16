La oferta de viviendas en venta se ha reducido en Asturias un 58% desde su máximo de 2019

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portal inmobiliario Idealista ha deatacado en un informe que las tensiones entre oferta y demanda en el mercado de compraventa de viviendas son evidentes, ya que la oferta de viviendas disponibles se ha reducido en un 39% desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre del año 2019, según un estudio publicado por idealista. En el caso del Principado esa reducción ha sido del 58%.

Esta reducción ha sido generalizada en todas las provincias y capitales españolas en este periodo, aunque su impacto ha sido distinto. En casi todas las capitales (45 de 52) la oferta ha caído a la mitad o más, siendo Valencia la ciudad en la que el stock de viviendas más se ha reducido: un 78%. Le siguen Segovia y A Coruña (con -77% en ambos casos), Cuenca, Santander y Bilbao (-75% en las 3 ciudades), seguidos por Santa Cruz de Tenerife (-74%), Ávila (-74%), Vitoria (-73%), Pontevedra (-73%), Guadalajara (-72%), Toledo, Salamanca, Zaragoza y Pamplona (-71% en los 4 casos). Entre los grandes mercados, además de Valencia y Bilbao, la oferta se ha reducido un 67% en Sevilla, mientras que en Alicante y San Sebastián lo hizo en un 66%.

En Madrid la caída del producto llega al 53% y en Palma al 51%. Por debajo del 50% se sitúan las ciudades de Barcelona (-47%) y Málaga (-45%). Jaén es la capital donde menos ha descendido el volumen de viviendas en venta, con un 29%. Le siguen Cáceres (-33%) y Granada (-41%).