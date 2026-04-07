La Oficina Económica de la Presidencia detecta 15 nuevos proyectos con una inversión potencial de unos 1.000 millones

José Antonio Sicre - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre Artalejo, ha dicho que en los últimos meses han detectado más de quince proyectos nuevos para Asturias que supondrían una inversión potencial adicional de unos 1.000 millones de euros.

En una comisión parlamentaria donde ha comparecido a petición del PP, Sicre ha comentado que se trata de otras actividades se añaden a su 'radar de seguimiento de las inversiones' que ya había detectado previamente proyectos que ya suponían una inversión potencial de 5.000 millones.

Uno de los proyectos por los que le han preguntado los diputados es por el de Sunawafe en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia). Según ha explicado Sicre, el polígono estará en disposición de proporcionar la electricidad que necesita. "Tenemos garantizado a la empresa es que va a tener la energía que requiere para cuando comience la producción, que son los 40 megavatios", ha indicado.

En cuanto a los últimos proyectos detectados en el 'radar', Sicre ha querido precisar que hay iniciativas "de tamaños muy distintos tanto a nivel inversor como a nivel de impacto socioeconómico; desde grandes corporaciones hasta empresas con menos de cinco empleados".

Desde la discreción, en la Oficina trabajamos para que la mayor parte de los proyectos salgan adelante; pero no nos corresponde a nosotros ni adelantarlos ni confirmarlos", ha comentado.