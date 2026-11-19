El Principado licita por 430.000 euros la reforma de la Oficina para el Medio Rural de Siero - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado por 430.267 euros las obras de reforma de la Oficina para el Medio Rural de Siero. El plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 4 de diciembre.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha visitado este jueves las instalaciones, ubicadas en la Pola Siero, donde ha destacado que la actuación "permitirá renovar y adecuar las dependencias para mejorar las condiciones de trabajo del personal y ofrecer una atención más accesible y funcional a las personas usuarias".

El proyecto prevé una intervención integral en el inmueble con varias actuaciones para garantizar la accesibilidad. Así, está prevista la instalación de un ascensor accesible con capacidad para ocho personas, con el fin de facilitar el acceso a las oficinas ubicadas en la primera planta. También se habilitará un puesto de atención al público adaptado para personas con movilidad reducida y un aseo accesible.

La reorganización también permitirá dotar a las dependencias de nuevos espacios administrativos, despachos, archivo, almacenes y zonas destinadas al personal. En concreto, se construirán nuevos baños con vestuario y diferentes espacios para almacenamiento de los servicios veterinarios, mantenimiento, limpieza, archivo y almacén de la propia oficina, además de un espacio de office para el personal.

Los trabajos incluyen la renovación de la instalación eléctrica, la actualización de los sistemas de protección contra incendios y la adecuación del cuarto de calderas. Asimismo, se actuará para resolver los problemas de humedades y grietas detectados en distintas zonas del inmueble.

Durante el desarrollo de las obras, la oficina continuará prestando atención al público desde una ubicación alternativa, que el Gobierno del Principado de Asturias está estudiando entre las distintas opciones planteadas.