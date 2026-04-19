Ojo si conduces en Avilés: estas son las calles cortadas este domingo

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés ha informado de que este domingo, a partir de las 12.00 horas, se registrarán restricciones al tráfico con motivo de la marcha popular organizada por el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) dentro de los actos conmemorativos de su 50º aniversario.

La prueba, en la que se prevé la participación de unas 1.500 personas ya inscritas, partirá desde el entorno del hospital y finalizará en la Plaza de España, con un recorrido aproximado de tres kilómetros por distintas calles del municipio.

En concreto, se verán afectadas por cortes o limitaciones al tráfico el Camino de Heros, la avenida de San Agustín --en las inmediaciones del hospital--, la calle Ramón y Cajal, la avenida de Portugal, la avenida de Cervantes, la calle Galiana, la calle Rivero y la Plaza de España.