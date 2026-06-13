Once concejos asturianos están este domingo en riesgo muy alto de incendios forestales - INDUROT

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales para este domingo se situará en nivel muy alto en 11 concejos asturianos, mientras que la mayor parte del territorio autonómico permanecerá en riesgo alto, según los datos facilitados por el Principado de Asturias a partir de las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), los concejos con riesgo muy alto serán Bimenes, Langreo, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Ribera de Arriba, Riosa, Sariego y Siero, además de San Martín del Rey Aurelio.

El riesgo será alto en Allande, Aller, Amieva, Avilés, Boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas de Onís, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Colunga, Corvera, Cudillero, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Illano, Illas, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Muros de Nalón, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Pesoz, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Salas, Santo Adriano, Sobrescobio, Soto del Barco, Teverga, Villaviciosa, Villayón y Yernes y Tameza.

Por su parte, el nivel moderado afectará a Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Ibias, Valdés, Navia, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Aber, Vegadeo, Taramundi, Tapia de Casariego, Tineo y Villanueva de Oscos. Únicamente Belmonte de Miranda y Somiedo presentarán un riesgo bajo.

El índice diario de riesgo de incendios forestales es elaborado por el Principado a partir de las previsiones meteorológicas disponibles y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.