La Ópera de Oviedo abre la venta de localidades sueltas para los cinco títulos de su temporada 2026/2027 en el Campoamor

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OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ópera de Oviedo ha puesto ya a la venta las entradas individuales para los cinco títulos que conforman la temporada 2026/2027 del Teatro Campoamor. Los aficionados a la lírica ya pueden adquirir sus localidades en la taquilla del Teatro Campoamor, en las oficinas de la Ópera de Oviedo y a través de la página web de la Fundación.

Además, las compras online permiten beneficiarse del Programa de Recompensas, que acumula descuentos para futuras adquisiciones.

La nueva temporada volverá a reunir grandes voces internacionales, nuevas producciones y algunos de los títulos más destacados del repertorio operístico, en una programación que transitará por la emoción de Mahler y Puccini, el bel canto de Donizetti, el drama verdiano y la brillante comedia de Mozart.

El ciclo se inaugurará en septiembre con Sorrow, un doble programa que une Kindertotenlieder de Gustav Mahler y Suor Angelica de Giacomo Puccini. Se trata de una propuesta inédita en la historia del ciclo ovetense que explorará el dolor, la pérdida y la redención a través de dos obras de extraordinaria intensidad emocional. El barítono Jacques Imbrailo protagonizará el ciclo de canciones de Mahler, mientras que la soprano asturiana Beatriz Díaz encabezará el reparto de Suor Angelica.

La producción, creada por la propia Ópera de Oviedo, contará con dirección musical de Diego Martin- Etxebarria y dirección escénica de Joan Anton Rechi.

En octubre llegará una de las grandes obras maestras del bel canto, Maria Stuarda, de Gaetano Donizetti. Yolanda Auyanet dará vida a la reina escocesa frente a la Elisabetta de Paola Gardina en una nueva coproducción de la Ópera de Oviedo y ABAO Bilbao Opera, dirigida musicalmente por Friedrich Haider y escénicamente por Emilio López.

La programación continuará en noviembre con Macbeth, la poderosa adaptación operística de la tragedia de Shakespeare realizada por Giuseppe Verdi.

Diciembre estará protagonizado por Manon Lescaut, una de las partituras más apasionadas de Puccini. Vanessa Goikoetxea y Arturo Chacón-Cruz liderarán el reparto de esta producción firmada por la Ópera de Oviedo y ABAO Bilbao Opera, bajo la dirección musical de Nuno Coelho y la dirección escénica de Emiliano Suárez.

La temporada concluirá entre enero y febrero con Così fan tutte, una de las comedias más refinadas de Wolfgang Amadeus Mozart. Berna Perles, Andrea Niño, Natalia Labourdette, Christian Pursell, Filip Filipovic y David Menéndez protagonizarán esta producción de ABAO Bilbao Opera, con dirección musical de Lucas Macías y puesta en escena de Marta Eguilior.

Las representaciones tendrán lugar entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.