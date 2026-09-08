La Ópera de Oviedo inicia temporada con 'Sorrow' y refuerza su colaboración con Sabadell Herrero

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OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ópera de Oviedo presentará este miércoles, 9 de septiembre, el inicio de su nueva temporada, que arrancará el 11 de septiembre con Sorrow, un programa doble que reúne los Kindertotenlieder de Gustav Mahler y la ópera Suor Angelica de Giacomo Puccini, en un acto en el que también se firmará un acuerdo de patrocinio con Sabadell Herrero.

La presentación tendrá lugar este miércoles a las 11.00 horas en el Salón de Té del Teatro Campoamor y permitirá conocer las novedades y propuestas que marcarán la nueva temporada de la mano del director general de la Fundación Ópera de Oviedo, Celestino Varela.

El acto contará además con la firma del acuerdo de patrocinio entre la Fundación Ópera de Oviedo y Sabadell Herrero, una colaboración que, según han señalado ambas instituciones, refuerza su compromiso con la cultura y con la actividad lírica de la ciudad.

En la presentación participarán el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez; el director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda; el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, y el director general de la Fundación, Celestino Varela.

La temporada levantará el telón el próximo 11 de septiembre con Sorrow, propuesta que combina los Kindertotenlieder de Mahler con Suor Angelica, de Puccini.