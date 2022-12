La oposición carga contra el Gobierno por no deflactar el IRPF en las cuentas de 2023

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha acogido este viernes la última sesión de las comparecencias informativas acerca del Proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2023, que ha servido para que los grupos de la oposición fijen su postura de cara a la aprobación de las cuentas. Durante el debate parlamentario, tanto PP como Ciudadanos, Foro y Vox han sido críticos con el Ejecutivo por no haber deflactado el IRPF en las cuentas de 2023.

El diputado del PP Pablo González ha afirmado que el presupuesto "está diseñado para todos los asturianos", porque "todos" van a pagar "muchísimos más impuestos" a causa de la inflación. El representante del mayor grupo de la oposición ha cargado contra el "decorado presupuestario" que a su juicio ha mostrado el Gobierno y ha remarcado que estas no son las cuentas que necesita Asturias. El diputado 'popular' ha subrayado así que su partido "no puede respaldar" que estos son los presupuestos que necesita Asturias.

A su juicio, el proyecto presentado por los consejeros del Gobierno asturiano es "una pintura bonita, cara", y que "pesa mucho más en los bolsillos de los asturianos". Sin embargo, "es un dibujo" que no incluye medidas que atajen el desempleo o mejoren la ejecución presupuestaria, calificada por el diputado del PP como "raquítica".

En la misma línea, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha criticado que las cuentas incluyen un "record de recaudación" y mayor presión fiscal para los asturianos, lo que supone "un futuro muy negro" para la región. La diputada ha reprochado al Gobierno que "se esconden" con unas deducciones que "supuestamente" van a ser accesibles a la mayoría de asturianos, pero que en realidad "son migajas frente a lo que recaudan".

También ha sido crítico el diputado de Ciudadanos Manuel Cifuentes, quien ha acusado al Ejecutivo de generar un "cerco" a los grupos parlamentarios desde el primer anuncio de las deducciones fiscales realizado por el presidente en el debate de orientación política. Entonces, explica Cifuentes, se dijo que el proyecto de 2023 serviría para comprobar la responsabilidad de los grupos. "Primero advierten de que no se aceparán cambios sustanciales y después dicen que quienes no estén de acuerdo son unos irresponsables", ha criticado, señalando que "no es correcta" la forma de "arrinconar" a los grupos de la oposición.

En cuanto al proyecto presupuestario, Cifuentes ha señalado que las cuentas son "a todas luces continuistas" y siguen con el modelo que el PSOE lleva aplicando "casi 40 años". A su juicio, la inversión, la actividad económica y la generación de empleo siguen siendo los aspectos "más maltratados" a pesar de las actuales circunstancias. También ha criticado que sean unos presupuestos "para la Administración" que servirán para "hacer propaganda" presumiendo de unas cifras que salen de "más impuestos".

Por parte de Foro Asturias, su portavoz Adrián Pumares coincide en que "no parecen unos buenos presupuestos" y ha lamentado que no se hayan atendido "muchas" de las propuestas realizadas por su formación en la negociación en materia de empleo o ayudas al campo. Cree además Pumares que el hecho de no haber deflactado el IRPF responde a que "desde Madrid" ordenaron "no tocarlo".

EL PRESUPUESTO "SE ORIENTA EN LA BUENA DIRECCIÓN", SOSTIENE IU

En el lado opuesto a estas opiniones se encuentra la portavoz de Izquierda Unida, Ángela Vallina, quien ha aplaudido que el presupuesto "se aparta" de la "contrarreforma fiscal" impulsada por l a derecha y mediante la cual pretenden que "Asturias se incorpore a la corriente de eliminación de impuestos que graban la riqueza". "Afortunadamente estos presupuestos mantienen la arquitectura fiscal asturiana intacta", ha aplaudido.

Son, a su juicio, unos presupuestos que con sus "limitaciones e insuficiencias" se orientan "en la buena dirección".

Desde Podemos, el diputado Ricardo Menéndez Salmón ha dicho que el presupuesto tiene "luces y sombras" y ha recordado que serán los militantes de la formación quienes decidan el próximo 28 de diciembre si apoyan o no el presupuesto. Ha dicho además que su grupo no presentará enmienda a la totalidad ni apoyará las que puedan presentar otras formaciones. Sí se presentarán enmiendas parciales para corregir ciertas "zonas de sombra" que a su juicio tiene el proyecto.

Finalmente, el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha señalado que no ha encontrado "ningún argumento" que justifique un voto en contra del presupuesto y a favor de la prórroga del vigente. A su juicio, estos presupuestos "tienen una serie de características de interés para Asturias" y "son realistas" en un contexto "extraordinario" tras la pandemia, la crisis económica, la guerra en Europa y la inflación. "Creo que se apuesta por reformas estructurales muy importantes aprovechando fondos coyunturales como los europeos", ha dicho.

Finalmente, el diputado socialista Luis Ramón Fernández ha coincidido en no encontrar razones para que "ningún grupo" que tenga "ansias de gobernar" no apoye estas cuentas. Cree el parlamentario que este es un presupuesto "rotundo", y es el presupuesto "de las oportunidades".

CÁRCABA DEFIENDE QUE ES UN PRESUPUESTO "BUENO" PARA ASTURIAS

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha sido la encargada de cerrar esta ronda de comparecencias, haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas del parlamento para que apoyen un presupuesto que es "bueno" para Asturias.

"Para este gobierno ha sido, de verdad, todo un placer venir a comparecer en esta cámara, es un proyecto en el que creemos", ha asegurado, remarcando que el presupuesto está "repleto" de medidas que permitirán a las clases medias y trabajadoras "afrontar la situación económica", permitirá "consolidar" servicios públicos "fundamentales" y permitirá "reactivar" la región desde el punto de vista económico, así como avanzar contra el reto demográfico y en favor de la cohesión territorial.