La oposición cerca a Adrián Barbón en su vuelta de México con una sesión de control centrada en Cerredo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el pleno de la JGPA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, deberá responder este miércoles en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias a las preguntas de la oposición, centradas en esta ocasión en el accidente minero de Cerredo, el dictamen de la comisión de investigación y la postura del Ejecutivo en torno a este suceso.

El portavoz del PP, Álvaro Queipo, será el encargado de abrir el turno de preguntas e interrogará al presidente preguntándole "por qué mintió cuando dijo que llegaría hasta el final, 'caiga quien caiga', en la investigación del accidente de la mina de Cerredo".

Seguirá el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro), quien le preguntará al presidente si se arrepiente de haber "desmantelado el servicio de seguridad minera" a la luz de todo lo que se ha ido sabiendo sobre el accidente de Cerredo.

Por último, la portavoz de Vox Carolina López preguntará, después del viaje de Barbón a México, "cómo justifica que, en pleno escenario de crisis y con su gestión bajo cuestionamiento, haya optado por poner un océano de por medio en lugar de permanecer en Asturias dando explicaciones y asumiendo responsabilidades".