La oposición para Policía Local en Asturias reúne este viernes a 720 aspirantes

Imagen de archivo de un proceso selectivo. Oposición. Examen. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias celebra este viernes la primera prueba del proceso selectivo unificado para la provisión de 61 plazas de Policía Local de varios ayuntamientos.

Un total de 720 aspirantes del turno libre están convocados a este ejercicio, que comenzará a las 10.00 horas y tendrá lugar en seis aulas del Aulario 2 de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, en el campus de El Cristo.

La prueba consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 80 preguntas sobre las materias incluidas en el programa de la convocatoria, además de 10 adicionales de reserva.

El proceso selectivo corresponde a plazas para agentes de Policía Local (grupo C, subgrupo C1) de la escala especial de la Administración, subescala de servicios especiales, en turno de acceso libre y con régimen de personal funcionario de carrera.

Para el correcto desarrollo del examen, el dispositivo previsto contará con la colaboración de 20 empleados públicos del Principado, que se encargarán de vigilar las aulas y atender a las personas aspirantes.

La convocatoria, gestionada por el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, permite desarrollar un procedimiento común para varias entidades locales.