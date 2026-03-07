Opositores denuncian "irregularidades" en el proceso para acceder a las plazas de Auxiliar Administrativo de Gozón

Ayuntamiento de Gozón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de participantes en las pruebas para acceder a una de las 5 plazas de Auxiliar Administrativo convocadas por el Ayuntamiento de Gozón ha denunciado su "profundo malestar" ante lo que consideran un proceso selectivo "cuanto menos turbio y cargado de irregularidades".

Según explican los afectados, que de los más de 400 aspirantes que se presentaron al proceso selectivo, únicamente dos personas lograron superar la nota de 5 que les permite "tener derecho a corrección", mientras que el resto fueron considerados "no aptos" quedando las tres plazas restantes desiertas.

Explican además que se da la circunstancia de que los dos únicos que lograron superar la prueba obtuvieron una nota de 10 en un caso y de 9 en el otro.

"Ganar una IronMan puede resultar más sencillo que lograr superar las pruebas selectivas", afirma una de las personas afectadas que explicó que tras meses de espera, una vez publicados los resultados del segundo ejercicio pudieron comprobar que la práctica totalidad de los 400 aspirantes resultan 'No aptos', a excepción de esas dos personas, una de ellas, la que obtuvo el 10.

Insisten los aspirantes en que consideran que todo el proceso ha estado plagado de "irregularidades" y exigen responsabilidades al Ayuntamiento de Gozón.