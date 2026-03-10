Orange y Telecable prevén llevar el 5G a todos los hogares rurales asturianos en 2026

El alcalde de Piloña, Iván Allende; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en España, Antonio Hernando y el CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, en el Ayuntamiento de Piloña. - MASORANGE

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piloña ha acogido este lunes la presentación del balance del proyecto que Orange/Telecable, del grupo MasOrange, desarrolla en Asturias dentro del programa 'UNICO 5G_Redes Activas', con el objetivo de dotar de cobertura móvil 5G a 47 municipios de menos de 10.000 habitantes y cerrar la brecha digital en el entorno rural asturiano.

La compañía, principal adjudicataria de las ayudas del programa en el Principado, cuenta con una inversión de 13 millones de euros hasta finales de 2026, el 70% del presupuesto total asignado en la región, y prevé que cerca del 100% de los habitantes dispongan de 5G este año.

Durante el acto, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y el CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, han repasado junto al director de Telecable y MasOrange en Asturias, Juan Acuña, y la directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad, Luz Usamentiaga, el avance de los trabajos, que afectan a 159 nodos repartidos por todo el Principado.

Según han explicado, hasta marzo de 2026 se han realizado actuaciones de modernización en el 100% de los 47 municipios contemplados en el plan y se ha completado más del 90% del proyecto. En Piloña, cuyo alcalde, Iván Allende, también ha participado en la presentación, el despliegue se finalizará este mes con 10 nodos, tres de ellos incluidos en el nuevo proyecto.

El programa 'UNICO 5G_Redes Activas', financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsa el despliegue de redes 5G en localidades de menos de 10.000 habitantes en toda España, con ayudas cercanas a 670 millones que beneficiarán a más de dos millones de personas y 36.800 kilómetros de carreteras.

En Asturias, la iniciativa permitirá que los habitantes de las zonas menos pobladas dispongan de la última tecnología móvil, con altas velocidades de navegación que faciliten el teletrabajo, el acceso a servicios digitales y el consumo de contenidos audiovisuales en alta calidad.

CERCA DE 100 MILLONES DE INVERSIÓN

MasOrange ha destacado que esta actuación se suma a su apuesta global por el desarrollo socioeconómico y tecnológico del Principado, donde prevé invertir cerca de 100 millones de euros adicionales en los próximos tres años en infraestructuras de fibra, 5G y nuevos servicios innovadores.

La compañía recuerda que ya ofrece cobertura 5G a más del 96% de la población asturiana y 4G a prácticamente el 100%, mientras que su red de fibra óptica alcanza a más de 660.000 hogares y negocios en la región.

VISITA AL CONTACT CENTER DE MASORANGE EN OVIEDO

Tras el acto de Piloña, Hernando y el consejero de Ciencia e Innovación del Principado, Borja Sánchez, han visitado el contact center de MasOrange en Oviedo, que con cerca de 1.000 empleados se presenta como la primera empresa empleadora del sector tecnológico en Asturias.

El centro, que ofrece servicios de atención al cliente, portabilidad, soporte comercial e innovación para las distintas marcas del grupo, cuenta con un 96% de contratos indefinidos, una plantilla mayoritariamente femenina y está certificado como Empresa Familiarmente Responsable, ejemplo, según la compañía, de su apuesta por el empleo estable y de calidad en la comunidad.