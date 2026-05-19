Ordenación de Territorio prevé adelantar dos meses el calendario del plan especial de El Cristo

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante una reunión con representantes de la Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista. - GOBIERNO DE ASTURIAS

Zapico se ha reunido con la Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista para informar del cronograma de tramitación OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha mantenido este martes una reunión con representantes de la Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista para trasladarles el estado de tramitación del plan especial de El Cristo-Buenavista y los próximos hitos previstos en el desarrollo de esta actuación estratégica para Oviedo.

Durante la reunión, el consejero ha informado de que su departamento ya ha formulado la propuesta de adjudicación del primero de los lotes del contrato para la redacción del plan especial, un avance que permitirá, según sus previsiones, adelantar al menos dos meses el calendario inicialmente previsto para la tramitación del documento.

Respecto al segundo lote, ha explicado que será necesario esperar unas semanas más para completar el procedimiento, al tener que resolverse la justificación de las bajas temerarias presentadas. No obstante, ha subrayado que la previsión sigue siendo ganar tiempo respecto al calendario inicial.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es que la aprobación inicial del plan especial pueda estar lista a finales del segundo trimestre del próximo año. El tiempo ganado en la fase actual permitiría anticipar también ese hito y culminar la legislatura con este trámite completado, lo que abriría la puerta a un nuevo escenario para el desarrollo del espacio, con la posibilidad de habilitar licencias provisionales que permitan iniciar actuaciones, especialmente en el entorno universitario.

Durante el encuentro, también se ha tratado la necesidad de acelerar otros hitos imprescindibles para desbloquear definitivamente la transformación de la zona. En este sentido, la consejería ha trasladado la urgencia de que la Consejería de Hacienda cierre cuanto antes el acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social, un paso clave para garantizar que la redacción del plan especial pueda avanzar con la agilidad y eficacia que requiere una actuación de esta envergadura.

Asimismo, Zapico ha abordado otras actuaciones pendientes, como la ejecución de los derribos y el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos a Llanera, elementos que forman parte del proceso de transformación integral de este espacio esencial para la ciudad.

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos iniciada por el consejero para mantener informadas a las principales instituciones y agentes implicados en el desarrollo del plan especial. En ese contexto, Zapico ya había mantenido reuniones previas con el alcalde de Oviedo y con el rector de la Universidad de Oviedo para coordinar el impulso de esta actuación estratégica, a las que ahora se suma el encuentro con el movimiento vecinal.

En el encuentro han participado también el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y el portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.

El consejero ha agradecido a la asociación vecinal su acogida y el tono del encuentro, y ha reiterado el compromiso del Gobierno de Asturias con el desbloqueo de una actuación largamente demandada por el entorno de El Cristo y Buenavista tras años de paralización.