El Orfeón del Grupo Covadonga lleva este sábado 'Sacro Sonoro' a la Colegiata de San Juan Bautista

Imagen de la presentación del concierto 'Sacro Sonoro del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga
Imagen de la presentación del concierto 'Sacro Sonoro del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga - REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 27 junio 2026 10:00
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   OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Colegiata de San Juan Bautista acoge este sábado a las 20.00 horas el concierto 'Sacro Sonoro', una de las principales citas del calendario anual del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga y la primera de las tres grandes actuaciones programadas por la formación para este año.

   El recital se desarrollará en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Gijón gracias a la colaboración de la Fundación Cajastur, tal y como ha detallado el Real Grupo de Cultura Covadonga en una nota de prensa.

   Para esta ocasión, el Orfeón ha preparado un repertorio concebido específicamente para aprovechar las características acústicas y el valor simbólico del templo, con una propuesta que busca combinar calidad artística y sensibilidad interpretativa.

   La actuación forma parte de la apuesta del Real Grupo de Cultura Covadonga por impulsar su actividad cultural y dar visibilidad a una de sus secciones más representativas. El concierto marca además el inicio de un programa anual que contempla otras dos grandes citas musicales y que reafirma el compromiso de la entidad con la promoción de la cultura y el apoyo a la actividad coral.

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