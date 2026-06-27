El Orfeón del Grupo Covadonga lleva este sábado 'Sacro Sonoro' a la Colegiata de San Juan Bautista

Imagen de la presentación del concierto 'Sacro Sonoro del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga - REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Colegiata de San Juan Bautista acoge este sábado a las 20.00 horas el concierto 'Sacro Sonoro', una de las principales citas del calendario anual del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga y la primera de las tres grandes actuaciones programadas por la formación para este año.

El recital se desarrollará en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Gijón gracias a la colaboración de la Fundación Cajastur, tal y como ha detallado el Real Grupo de Cultura Covadonga en una nota de prensa.

Para esta ocasión, el Orfeón ha preparado un repertorio concebido específicamente para aprovechar las características acústicas y el valor simbólico del templo, con una propuesta que busca combinar calidad artística y sensibilidad interpretativa.

La actuación forma parte de la apuesta del Real Grupo de Cultura Covadonga por impulsar su actividad cultural y dar visibilidad a una de sus secciones más representativas. El concierto marca además el inicio de un programa anual que contempla otras dos grandes citas musicales y que reafirma el compromiso de la entidad con la promoción de la cultura y el apoyo a la actividad coral.