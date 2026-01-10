Organizaciones de Latinoamérica convocan una concentración este domingo en Gijón contra la intervención en Venezuela

Concentración ciudadana contra la intervención en Venezuela y en defensa de la soberanía - ASTURIES POR LA PAZ

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gijón acoge este domingo una concentración ciudadana "contra el intervencionismo y en defensa de la soberanía, la paz y la dignidad de los pueblos del Caribe" que se celebrará a las 12.30 horas en el Parchís.

El encuentro, convocado por organizaciones sociales de Latinoamérica y el Caribe, precede a una manifestación prevista para el domingo 18 de enero y se realiza en consonancia con marchas similares organizadas en otras ciudades de Europa y América Latina frente a embajadas y consulados de Estados Unidos.

Estos colectivos han pedido "el fin de la violencia y de la intervención extranjera sobre Venezuela", y solicitan a la ONU, a la Unión Europea y a España que "tomen las acciones necesarias" para garantizar los principios del Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la integridad territorial de los Estados.

"La acción exterior de la Casa Blanca ha supuesto una brutalización de las relaciones internacionales que impone la fuerza bruta de uno solo al margen del Derecho Internacional y de los convenios amparados por las Naciones Unidas, y que responde úniamente a sus intereses por los recursos naturales y económicos del país, en particular, del petróleo", han sentenciado.

La concentración cuenta con el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas CSCA, CCOO, Suatea, CSI, LCT, IU, Podemos, PCA, PCTE, Somos, AntiCapi, COSAL, A. Lázaro Cárdenas, A. Bartolomé de las Casas, A. Paz y Amistad, Asturias Laica, A. Amistad con los Pueblos, Awon Iyaami, Asturias Insumisa, Colectivo de refugio Luciano Romero y Pachakuti.