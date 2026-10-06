La OSPA abre su temporada 20262027 con Falla, Ravel y el talento asturiano de Martín García y el coro El León de Oro

La OSPA abre temporada. - PRINCIPADO

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) abre su temporada 2026-2027 con dos grandes nombres de la música del siglo XX, Manuel de Falla y Maurice Ravel, y una importante presencia asturiana sobre el escenario. Así, el pianista gijonés Martín García y el coro El León de Oro acompañarán a la formación en los dos primeros conciertos del nuevo curso, dirigidos por Nuno Coelho.

El programa comenzará con Noches en los jardines de España, una de las obras más reconocidas de Manuel de Falla, en la que el piano comparte protagonismo con la orquesta y que contará con la interpretación de Martín García, que regresa a Asturias después de desarrollar una sólida carrera internacional.

El intérprete gijonés ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York y ha recorrido Japón en una gira de 14 conciertos que reunió a 25.000 espectadores. En 2021 obtuvo el primer premio del Cleveland International Piano Competition y el tercer puesto en el International Chopin Piano Competition.

La segunda parte del concierto estará dedicada a Dafnis y Cloe, de Maurice Ravel, una obra que exige una amplia combinación de recursos orquestales y contará con la participación del coro El León de Oro. La formación asturiana ha llevado su música a festivales internacionales como los de Arezzo, Flandes, Tolosa, Varna y Tours y cuenta entre sus reconocimientos con el Gran Premio Nacional de Canto Coral, obtenido en 2003 y 2006.

La combinación de Falla y Ravel con Martín García y El León de Oro reúne en un mismo programa dos obras fundamentales del repertorio sinfónico y dos de los nombres asturianos con mayor presencia en los escenarios nacionales e internacionales, y conecta el nuevo curso de la OSPA con el talento musical del Principado.

Los conciertos, que comienzan a las 19:30 horas, se ofrecerán el próximo jueves, 8 de octubre, en el Teatro Jovellanos de Gijóny el viernes, 9 de octubre, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Las entradas individuales tienen precios de entre 18 y 25 euros, con tarifas reducidas para mayores de 65 y menores de 30. Pueden adquirirse en las taquillas del auditorio, en Oviedo, de 09:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y en el teatro gijonés, 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas, y a través de la página web www.ospa.es