La OSPA y Nuberu ofrecen un concierto conjunto para celebrar el 50 aniversario del grupo

Cartel del concierto - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y Nuberu ofrecerán un concierto conjunto para celebrar el 50 aniversario del grupo y revisar sus canciones más emblemáticas a través de nuevos arreglos sinfónicos concebidos específicamente para esta actuación. Este encuentro inédito entre la composición orquestal y una de las formaciones más influyentes de la historia musical de Asturias se ofrecerá el 25 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Las entradas están disponibles a la venta en la taquilla del auditorio y en la web de la OSPA.

Esta colaboración de la OSPA propone un diálogo entre dos trayectorias que han marcado la cultura asturiana desde ámbitos muy distintos. Más allá de un acompañamiento orquestal, el proyecto plantea un auténtico encuentro creativo en el que las canciones de Nuberu descubrirán nuevas sonoridades gracias a las posibilidades de una gran formación sinfónica, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Bajo la dirección de Rubén Díez, la OSPA integrará su sonido con el del grupo para ofrecer una lectura renovada de algunas de sus éxitos. El resultado será una propuesta concebida expresamente para este aniversario y en el que la OSPA y Nuberu compartirán protagonismo sobre el escenario en una experiencia musical inédita.

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha presentado el concierto en el propio auditorio, junto el gerente de la orquesta, Oriol Roch, y los miembros del grupo, Chus Pedro y Manolo Peñayos, quienes han destacado el carácter singular de una colaboración que permitirá acercar al público una nueva mirada sobre medio siglo de música hecha en la comunidad.

Fundado en la década de los setenta del pasado siglo, Nuberu ocupa un lugar destacado en la historia de la música asturiana. Sus miembros han desarrollado a lo largo de cinco décadas una trayectoria estrechamente vinculada a la renovación de las composiciones populares, la difusión de la lengua asturiana y la construcción de una identidad cultural compartida por varias generaciones.

El grupo nació en El Entrego, durante la transición, a partir de la confluencia de inquietudes sociales, políticas y artísticas vinculadas al movimiento cultural del Principado. Su primer disco, Asturies, ayeri y güei, supuso una declaración de principios, al poner música a la realidad social del momento y reivindicar la identidad asturiana a través de la lengua y la tradición.

Esta producción se enmarca en la línea de trabajo que desarrolla la OSPA para reforzar su conexión con la creación musical asturiana y favorecer el encuentro entre diferentes géneros, públicos y tradiciones.