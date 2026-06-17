La OSPA presenta una temporada con 17 conciertos de abono y grandes figuras internacionales

La Consejera De Cultura, Política Llingüística Y Deporte, Vanessa Gutiérrez, Junto Al Director Titular Y Artístico, Nuno Coelho, Y Su Gerente, Oriol Roch - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este miércoles la temporada 2026-2027 de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) junto a su director titular y artístico, Nuno Coelho, y su gerente, Oriol Roch. La temporada incluye 17 conciertos de abono que se desarrollarán entre octubre de 2026 y junio de 2027 en Oviedo, Gijón y Avilés.

Entre los nombres propios de la programación figuran la violinista Patricia Kopatchinskaja, el violonchelista Pablo Ferrández, la violinista Alina Ibragimova, el pianista Rafal Blechacz, la pianista Yuliana Avdeeva, el violonchelista Alban Gerhardt o la violinista Alena Baeva, además de otros intérpretes.

La OSPA mantendrá, además, la colaboración artística con el pianista gijonés Martín García García y la flautista Clara Andrada, que continuarán vinculados a la formación como colaboradores y participarán en algunos de los programas más destacados de la temporada.

OBRAS DEL REPERTORIO

La temporada recorrerá cuatro siglos de creación musical, desde Haydn y Mozart hasta compositores contemporáneos como Kaija Saariaho o John Adams, y combinará obras esenciales del repertorio sinfónico con propuestas menos habituales en las programaciones de concierto.

Uno de los grandes ejes del curso será la conmemoración del bicentenario de la muerte de Ludwig van Beethoven. Su música estará presente a lo largo del curso temporada y culminará con la interpretación de la Novena Sinfonía junto al coro asturiano El León de Oro.

También se prestará una atención especial a Manuel de Falla, coincidiendo con las conmemoraciones dedicadas al compositor gaditano, e incluirá obras tan emblemáticas como Noches en los jardines de España y El amor brujo.

Entre los hitos artísticos de la temporada figura además la interpretación de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel, una de las obras más ambiciosas y exigentes del repertorio sinfónico francés, que es a su vez una de las grandes apuestas de la programación diseñada por Nuno Coelho.

Además, la OSPA trae propuestas dirigidas al público escolar y familiar. Entre otras, incluirá obras como Petrushka, de Stravinsky; Historia d'un bosque, de Nacho Fonseca; y Pedro y el lobo, de Prokófiev, con el objetivo de seguir acercando la música sinfónica a jóvenes y nuevos públicos.