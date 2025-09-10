Otea rechaza la prohibición de fumar en terrazas aprobada por el Gobierno y alerta de su impacto en hostelería y turismo

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, ha expresado este miércoles su "rotundo rechazo" a la reforma de la Ley del Tabaco aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que contempla la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos hosteleros. La organización considera que la medida es "desproporcionada, innecesaria e ineficaz" y advierte de que tendrá graves consecuencias para un sector que ya ha asumido importantes costes económicos y estructurales en adaptaciones anteriores.

Desde Otea defienden que las terrazas son espacios al aire libre y bien ventilados que permiten una convivencia respetuosa entre fumadores y no fumadores. A su juicio, la prohibición no reducirá el consumo de tabaco, sino que lo trasladará a otros entornos, generando "un ocio desordenado" que afectará negativamente a la convivencia en la vía pública.

La organización subraya que el sector hostelero "no promueve el consumo de tabaco", sino que responde a las necesidades de los clientes. En este sentido, recuerda que el uso de las terrazas ha crecido precisamente por permitir fumar en ellas, lo que ha sido clave para la viabilidad de muchos negocios. Por ello, consideran que la nueva restricción supone "una severa amenaza" para la hostelería.

Además, Otea advierte del impacto negativo que la medida tendrá en el turismo, un motor fundamental de la economía asturiana y española. Aseguran que la prohibición generará "una gran confusión" entre los visitantes, especialmente entre aquellos procedentes de países donde no existen estas restricciones.

Según Otea, solo Suecia prohíbe fumar en terrazas, mientras que otros destinos turísticos como Portugal, Italia, Croacia o Grecia no aplican una medida similar. "Esto nos resta competitividad y no está alineado con lo que ocurre en los países de nuestro entorno", sostienen.

La patronal también recuerda que iniciativas similares no han tenido respaldo ciudadano en otros países europeos. Citan una encuesta de la federación nacional Hostelería de España, según la cual el 70% de los españoles prefiere la concienciación frente a la prohibición, y el 85,2% cree que los fumadores seguirán fumando en las inmediaciones de los locales, lo que complicaría la labor del personal y generaría conflictos de convivencia.

Otea lamenta que la nueva normativa se haya desarrollado "de espaldas al sector" y sin contar con su disposición al diálogo, que aseguran sigue abierta con el Ministerio de Sanidad para encontrar soluciones que promuevan la convivencia sin perjudicar a una de las principales actividades económicas del país.