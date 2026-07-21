Otea rechaza la tramitación de la prohibición de fumar en terrazas y alerta de efectos en la convivencia

Archivo - Una persona fuma en una terraza. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La patronal Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, ha expresado este martes su rechazo a la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley que inicia la tramitación parlamentaria de la prohibición de fumar en las terrazas, una medida que, subraya, aún no implica su entrada en vigor inmediata. La organización ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector y a los clientes, al recordar que serán las Cortes Generales las que debatan ahora el contenido definitivo de la norma.

Otea considera que la prohibición total en espacios al aire libre es "desproporcionada y poco eficaz" y sostiene que no reducirá el hábito tabáquico, sino que desplazará el consumo a las inmediaciones de los locales, obligando a los clientes a levantarse y concentrarse en la vía pública, como ya ocurrió durante la pandemia. A su juicio, esto generará un "ocio desordenado", molestias al tránsito peatonal y acumulación de residuos en zonas no preparadas.

La patronal defiende que en las terrazas asturianas existe actualmente un modelo "equilibrado" basado en el respeto y la convivencia entre personas fumadoras y no fumadoras, y cita encuestas del sector según las cuales más del 56 por ciento de la ciudadanía no considera urgente esta restricción y un 85,2 por ciento prevé que se seguirá fumando en las inmediaciones de los locales. Esto, advierte, dificultará la labor de los trabajadores de la hostelería y afectará en mayor medida a los vecinos.

CONSECUENCIAS EN EL TURISMO EN ASTURIAS

Desde Otea se muestra preocupación por el impacto que la medida pueda tener en un momento "clave" para la hostelería y el turismo en Asturias, al advertir de que convertir a España y a la comunidad en una "excepción europea" puede dañar su competitividad. En este sentido, señalan que prácticamente ningún país del entorno, incluidos competidores directos como Portugal, Italia, Croacia o Grecia, prohíbe fumar en terrazas al aire libre, mientras que otros, como Francia, han optado por excluir expresamente estos espacios de sus restricciones para no perjudicar al sector.

La organización sostiene que aplicar la prohibición generará confusión entre los turistas internacionales y proyectará una imagen contraria al "estilo de vida" que, afirman, distingue a España y a Asturias y actúa como factor de atracción. Por ello, reclama que en cualquier regulación que afecte de forma directa a la actividad económica se escuche la voz de los sectores implicados y apela a la responsabilidad de los grupos parlamentarios en el trámite que ahora se abre, reiterando su "total disposición" al diálogo con las autoridades.

Otea subraya que las asociaciones hosteleras y turísticas de España mantienen una posición conjunta y defienden que "la convivencia, el respeto y el sentido común" deben seguir primando en los locales. Asegura que las terrazas son un espacio "clave" para la vida social y económica de Asturias y reclama que cualquier decisión legislativa valore "con seriedad" su impacto sobre el empleo, la actividad empresarial, la competitividad turística y la experiencia de los clientes.