OTEA valora una Semana Santa "buena" en Asturias, con ocupación del 87,40% en el puente pero escollos en rentabilidad

De izda a derecha: Fernando Corral, Javier Martínez y Luis Alberto Martínez durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal de hostelería y turismo en Asturias, OTEA, ha valorado este martes los datos de la Semana Santa 2026 como "buenos, con resultados muy similares a los de 2025" y con retos claros en rentabilidad, distribución territorial y en el comportamiento del consumidor. "No todo iba a ser crecimiento continuado; ahora tenemos que asegurar que ese crecimiento sea sostenible y rentable", ha afirmado el presidente de Otea, Javier Martínez.

En una rueda de prensa celebrada este martes en Oviedo, Martínez ha destacado que Asturias "ha salido fortalecida del periodo post-COVID". "Año tras año veíamos cómo se iban incrementando las cifras de turistas, en el 2022, 2023, 2024 y ya en el 2025 como había una pequeña consolidación de los datos. Creíamos que en algún momento tendría que parar o tocar techo este crecimiento y creo que ahora mismo tenemos que valorar un nuevo ciclo de crecimiento", ha explicado.

Martínez ha detallado que el sector se ha comportado "muy bien" en el Oriente del Principado y en el turismo urbano de Oviedo y Gijón, mientras que el Occidente "ha sufrido más", con menor ocupación y menos actividad festiva. Por eso, ha reclamado intensificar la organización de eventos y la promoción de la zona occidental para que la demanda sea más homogénea en todo el territorio.

Aunque los bonos turísticos del Gobierno asturiano no se podían usar en festivos, el turismo rural asturiano ha registrado un "importante incremento" en reservas durante la Semana Santa, con buen comportamiento general de la demanda. "Sí ha habido un importante incremento en las reservas en turismo rural, así como el buen comportamiento que han tenido también los campings y los apartamentos turísticos. Se han comportado de una forma positiva", ha precisado el vicepresidente de OTEA, Fernando Corral.

OCUPACIÓN EN ALZA, PERO CON TECHO EN RENTABILIDAD

Corral ha detallado que la ocupación media de la Semana Santa en Asturias ha subido en torno a cuatro puntos porcentuales, pasando de un 82,33% en 2025 a un 87,40% en los días centrales de la festividad (de Jueves a Sábado Santo) en 2026. El tirón del Oriente asturiano ha sido "muy importante", con ocupaciones que superaron el 73% en los días clave del puente.

En el Occidente, sin embargo, la ocupación se situó en e 57,78% en los días centrales, cifras que OTEA ha calificado de "no tan halagüeñas" y que plantean la necesidad de impulsar eventos culturales, deportivos y de ocio.

Oviedo y Gijón se situaron al borde del lleno con una ocupación del 97,75% y 92,40%, respectivamente.

Corral ha advertido también del impacto de las anulaciones de última hora motivadas por el precio del combustible, la cancelación de plazas en transporte y las malas previsiones meteorológicas, que se han cubierto con reservas a menor precio, que reduce los márgenes de beneficio. Según ha indicado, el perfil del turista ha cambiado y exige una mayor agilidad del sector para adaptarse a su forma de planificar y modificar estancias.

CAMBIOS EN EL CONSUMO DE OCIO Y CENAS

El vicepresidente de Restauración, Luis Alberto Martínez, ha corroborado que la ocupación en bares y restaurantes ha sido "satisfactoria", pero con un cambio de hábitos evidente: las comidas se han mantenido muy altas, en algunos días casi al 100%, mientras que las cenas han bajado, afectadas por el fenómeno del "tardeo" y por un menor consumo final. El tique medio también se ha reducido, lo que deteriora parcialmente los ingresos.

El auge del "tardeo" y la reducción de la demanda de cenas y ocio nocturno, según han destacado desde OTEA, están castigando de manera significativa a los locales nocturnos.

Martínez ha subrayado además el problema de los no presentados (no-shows). Según estimaciones del sector, al menos la mitad de los establecimientos ha tenido situaciones en las que reservas se quedan vacías sin poder cubrirse a última hora.

En este sentido, OTEA ha anunciado que trabajará en proponer un sistema de reservas con penalizaciones (por ejemplo, cancelación 2-6 horas antes sin haber avisado) a través de plataformas digitales, dejando a cada negocio la decisión de implantarlo.

El servicio de comidas también obtuvo ocupaciones que rozaron el lleno en el Oriente (985) y la zona central, con el 93,3% durante los días festivos.

PERSONAL CUALIFICADO

Desde la patronal han insistido en que la falta de personal cualificado es otro de los factores que merman la rentabilidad, ya que los establecimientos se ven obligados a destinar más recursos a la contratación y mantenimiento de trabajadores. En Semana Santa, según han expuesto, algunos negocios no pudieron abrir terrazas o debieron cerrar días por descanso ante la escasez de personal disponible.

La patronal hostelera ha advertido de la creciente necesidad de personal cualificado en el sector turístico asturiano, así como de los problemas derivados de la falta de vivienda para los trabajadores desplazados durante la temporada alta.

Según los últimos datos que maneja OTEA, de diciembre, el sector empleaba a unas 37.000 personas de forma directa, con una afectación a cerca de 50.000 familias de manera indirecta. Desde la organización han señalado que la actividad sigue creciendo, lo que incrementa la apertura de establecimientos y la necesidad de mayor rotación de personal para cumplir las nuevas normativas laborales sobre horarios y descansos.

Por ello, han insistido en la demanda de trabajadores formados y especializados, a la vez que han reclamado reforzar el centro de formación de Olloniego a través de planes específicos y adaptados a las necesidades de la hostelería y el turismo.

Respecto al problema de la vivienda para los empleados temporales, han señalado que se trata de una situación "especialmente complicada" en la zona oriental de Asturias durante los meses de julio y agosto, donde la disponibilidad de alojamiento para trabajadores es "muy escasa, prácticamente nula". Esta falta de vivienda "añade un problema estructural" a la escasez de personal que el sector necesita para responder al aumento de la demanda turística.