Ovidio Zapico: "No resulta creíble decir que nadie sabía que se estaba extrayendo carbón en minas del suroccidente"

Archivo - El coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Izquierda Unida de Asturias, Oviedo Zapico, ha manifestado este jueves que "cree que no resulta creíble decir que nadie sabía que se estaba extrayendo carbón en determinadas explotaciones del suroccidente".
Zapico se refería así a la información de que el Instituto de Transición Justa (ITJ) no conocía que se extraía carbón en Asturias después del cierre general de la actividad en 2018.
"Eso no resulta creíble que ninguna administración lo diga, porque yo creo que se conocía. Y a partir de aquí es necesaria muchísima transparencia y evidentemente depurar responsabilidades", dijo Zapico.
Ha añadido el coordinador de IU que más allá de esas responsabilidades también hay que determinar por qué se ha producido el accidente de la mina de Cerredo. "Llevamos una sacudida muy importante, porque han sido muchísimos los muertos, cinco trabajadores en aquella ocasión, meses después otros dos, siete trabajadores fallecidos en apenas menos de un año", dijo Ovidio Zapico.