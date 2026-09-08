Ovidio Zapico reivindica una fiesta del Día de Asturias "laica"

El director general de Ordenación, Ignacio Latierro; y el consejero de Ordenación, Ovidio Zapico, esta mañana en Castropol. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico ha acudido este martes 8 de septiembre a Castropol, uno de los concejos elegido para la celebración del Día de Asturias y desde allí ha reivindicado "la fiesta laica y la separación clara y diáfana entre el poder público, el poder político, el poder que les otorga el pueblo asturiano con su voto y las festividades religiosas y los ritos religiosos".

"Respetando cualquier creencia yo creo que las personas que estamos en cargos públicos, que nos vota precisamente el conjunto de la ciudadanía, tenemos que ser escrupulosos y tajantes con esa división y por tanto yo me quedo solo y exclusivamente en la parcela laica", ha dicho el consejero asturiano.

Preguntado por la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, que otorgaría una mayoría en Asturias a las fuerzas de derechas, PP y Vox, Zapico ha indicado que es "una encuesta más que habla de una disputa férrea entre dos bloques".

"Creo sinceramente que no hay nada escrito, que está todo en unas horquillas muy justas, pero yo creo que la izquierda, si pasa la ofensiva, como ya pedíamos hace unas semanas, estamos en condiciones de poder reeditar los números de hace cuatro años y mantener el gobierno de progreso en nuestra comunidad", ha dicho Zapico.

El consejero también ha considerado "significativo" que el Partido Popular no está teniendo los réditos que creían iban a tener con "esa polarización irresponsable que están haciendo una sociedad española y eso lo está llevando y lo está ganando la extrema derecha". "También tendría que hacer reflexionar al Partido Popular en Asturias", ha dicho.