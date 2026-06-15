Oviedo acoge un concierto homenaje a Bob Dylan por el 60 aniversario de Blonde on Blonde - GONG

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala Gong de Oviedo acoge este viernes de junio un concierto homenaje al álbum Blonde on Blonde de Bob Dylan, con motivo del 60 aniversario de la publicación de este trabajo considerado uno de los discos más influyentes de la historia de la música popular.

La cita está organizada por El Tiempo Delicuescente y contará con la actuación de The Fever, banda integrada por Jorge Otero, Ángel Parada, Juanjo Zamorano y Danny Montgomery, que interpretará temas de Blonde on Blonde y de otros trabajos del músico estadounidense.

El concierto comenzará a las 21.00 horas, con apertura de puertas media hora antes. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 14 euros a través de la web de la sala y por 16 euros en taquilla el día del evento. El homenaje coincide con el 60 aniversario de la publicación del séptimo álbum de estudio de Dylan, editado en junio de 1966 y considerado el primer álbum doble de la historia de la música popular.