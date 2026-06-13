Oviedo acoge un homenaje a Leopoldo Alas 'Clarín' este sábado por el 125 aniversario de su fallecimiento - GAUDIOSA

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Cultural Gaudiosa Asturias rinde homenaje este sábado al escritor Leopoldo Alas 'Clarín' con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento, en un acto a las 12.00 horas junto a su tumba en el Cementerio de San Salvador de Oviedo.

La fecha del homenaje coincide con el día exacto de su fallecimiento en 1901, según ha destacado la organización, que ha previsto un programa que incluirá la lectura de fragmentos de su obra, acompañamiento musical y una ofrenda floral ante su sepultura.

Asimismo, se ha organizado una visita guiada al cementerio cuyas plazas están completas debido al interés suscitado desde el anuncio de la actividad. En el acto participarán los bisnietos del escritor, Ana Cristina y Leopoldo Tolivar Alas, junto a personalidades vinculadas a su figura, además de representantes institucionales y del ámbito cultural y académico del Principado.

La entidad promotora ha señalado que con esta iniciativa pretende contribuir a la difusión y puesta en valor del legado de Clarín, una de las figuras más destacadas de la literatura española y asturiana.