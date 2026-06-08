Oviedo acoge la proyección del documental sobre Miguel Berrocal con la presencia de su director, Emilio Ruiz Barrachina

Miguel Berrocal - MIGUEL BERROCAL

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias acogerá este martes, 9 de junio, a las 19.00 horas, la proyección del documental 'Miguel Berrocal. El arte de desmontar el cuerpo', dedicado a la figura del escultor malagueño, en un acto organizado por la Asociación de Amigos del Bellas Artes que contará con la presencia del director de la cinta, Emilio Ruiz Barrachina.

Miguel Berrocal (Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, 2006) es autor de una de las esculturas más reconocibles de Oviedo, 'El Diestro', situada en la calle Palacio Valdés, cerca del Teatro Campoamor. La pieza, datada en 1972 aunque instalada en la ciudad en 1998, representa el torso de un torero y destaca por su volumetría, formas redondeadas y la precisión de sus acabados.

Además de su producción escultórica, Berrocal es recordado por diseñar la estatuilla de los Premios Goya en sus primeras ediciones. Su residencia en Verona también fue escenario del nacimiento de la Academia del Cine Español y de los propios galardones.

El artista inició su formación en la Facultad de Ciencias Exactas de Madrid, donde cursó estudios de matemáticas como paso previo a Arquitectura, al tiempo que se formaba en la Escuela de Artes y Oficios bajo la tutela de Ángel Ferrant. Posteriormente amplió su formación en París con el ceramista Pierre Canivet.

Desde sus inicios mostró interés por un sistema de escultura desmontable, transformable y combinatorio que marcaría toda su trayectoria. Su obra explora la relación entre construcción y deconstrucción, invitando al espectador a descubrir espacios internos y nuevas configuraciones dentro de la propia pieza.

Influenciado por artistas como Oteiza y Chillida, Berrocal recurrió a formas clásicas como torsos o cabezas, incorporando un marcado antropomorfismo que convive con la influencia de las matemáticas y la arquitectura. Su estilo combina inspiración helénica, barroquismo y complejidad formal, con un alto grado de precisión técnica en el diseño y ensamblaje de piezas.

El documental, recientemente presentado en el Festival de Cine de Málaga, propone un recorrido por la vida y obra del escultor, poniendo en valor su dimensión internacional y abordando el relativo desconocimiento de su figura en España.