Oviedo acoge tres días de encuentros, conciertos y debate cultural con Oviedo Jazz Europa

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo organiza del 18 al 20 de junio el programa 'Oviedo Jazz Europa', una iniciativa que reunirá en la ciudad a profesionales del jazz, gestores culturales, investigadores y representantes europeos en torno a actividades centradas en la música, la cooperación cultural y el patrimonio.

Las jornadas se desarrollarán en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe y el Pozo San Luis, en Langreo, con entrada libre hasta completar aforo en todas las actividades, salvo la Asamblea General de Socios de Plataforma Jazz España.

Dirigido por Nuria Becerra, el encuentro incluirá mesas de debate, presentaciones, encuentros profesionales e intervenciones musicales para abordar cuestiones como la situación de los festivales de jazz en España, la contribución de este género a la identidad cultural europea o la relación entre música, poesía y creación artística.

PROGRAMACIÓN OVIEDO JAZZ EUROPA

La inauguración tendrá lugar el 18 de junio en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo con la participación de representantes de la Universidad, del Ayuntamiento de Oviedo y de la organización del evento.

La programación musical incluirá conciertos de AKNOT y del Jorge Viejo Quartet en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, además de diversas intervenciones artísticas en la Universidad de Oviedo.

El encuentro concluirá el 20 de junio en el Pozo San Luis, en Langreo, con una representación de 'Jazz About Bach', un proyecto liderado por el saxofonista y compositor Ariel Brínguez que propone un diálogo entre la música de Johann Sebastian Bach y el jazz. La producción contará con la participación de Ariel Brínguez Quintet, la Orquesta de Cámara Solidaria (OCAS) y el Coro de Voces Blancas del Nalón, bajo la dirección de Manuel Paz.