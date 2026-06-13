Oviedo acogerá el ciclo de música contemporánea 'Tiempos Nuevos' con conciertos todos los miércoles este verano

Archivo - Exterior del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo pondrá en marcha este verano la nueva edición del ciclo 'Tiempos Nuevos', una programación de música contemporánea que se celebrará entre el 8 de julio y el 6 de agosto en el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

El ciclo reunirá a diez artistas locales y nacionales en cinco jornadas, con dos actuaciones por sesión, en un formato que busca dar espacio a propuestas vinculadas a las músicas urbanas, la electrónica, el punk, el pop experimental y otros lenguajes de la escena contemporánea.

Según ha informado el Ayuntamiento de Oviedo, la programación incluye nombres como Repion, Ganges, El Bugg, LaBlackie, EZEZEZ o Los Yolos, junto a las formaciones Troya, MarZo, Parkineos y Gea, en una selección que combina estilos diversos y propuestas de carácter experimental.

Los conciertos se celebrarán todos los miércoles a las 20.00 horas en el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Cada jornada estará compuesta por dos actuaciones consecutivas, por lo que la organización recomienda acudir con antelación para asegurar acceso.

El ciclo se inaugurará el 8 de julio con las actuaciones de Repion y Troya, y concluirá el 6 de agosto con Parkineos y Gea.