Oviedo acogerá en noviembre la fase final de la Liga Española de Debate Universitario - ABDERA DEBATE SL

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogerá del 6 al 8 de noviembre la fase final de la Liga Española de Debate Universitario (Ledu), una cita que reunirá a los 16 mejores equipos del circuito nacional y que se celebrará en el marco de la candidatura Oviedo 2031 Capital Europea de la Cultura, con el apoyo del Ayuntamiento.

La competición planteará como tema de debate si la amabilidad constituye una herramienta más eficaz que la confrontación para resolver los conflictos democráticos, una cuestión inspirada en el concepto de la "amabilidá" que impulsa la candidatura cultural de la ciudad.

Según la organización, cerca de 200 debatientes, jueces, formadores y representantes de universidades e instituciones participarán en esta fase final, en la que los equipos deberán defender posiciones asignadas por sorteo, incluso cuando sean contrarias a sus propias convicciones, con el objetivo de fomentar la argumentación, la escucha y el pensamiento crítico.