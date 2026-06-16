Oviedo ampliará el sistema de videovigilancia del Parque Empresarial con diez nuevas cámaras

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OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha dado luz verde al proyecto para ampliar y reforzar el sistema de videovigilancia del Parque Empresarial Oviedo (Olloniego-Tudela), una actuación destinada a mejorar la seguridad de las empresas, trabajadores y usuarios de este enclave industrial.

El contrato, con un presupuesto de 84.699,09 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá extender el actual sistema de videovigilancia implantado en la Fase I del parque al resto del área empresarial, tal y como ha detallado el consitorio.

La actuación contempla la instalación de diez nuevas cámaras, junto con las infraestructuras necesarias y el equipamiento tecnológico para su integración en el Centro Operativo de Control de la Policía Local de Oviedo.

VIGILANCIA DEL PARQUE EMPRESARIAL

El nuevo sistema permitirá controlar y registrar los principales accesos y vías del Parque Empresarial, facilitando las labores de prevención, detección e investigación de posibles infracciones penales y administrativas, así como la protección frente a amenazas contra la seguridad pública dentro del ámbito competencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Oviedo con la mejora continua de sus espacios industriales y ha contado con una subvención de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sekuens, en el marco del Programa de Espacios Industriales 2025, por importe de 38.700 euros.

La concejala de Economía, Leticia González, ha señalado que "la seguridad, la modernización y la mejora de los servicios son elementos clave para que las empresas puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones y para seguir atrayendo inversión y generando empleo en nuestro municipio".