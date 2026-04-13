Oviedo celebrará el 26 de abril una marcha solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

Antonio Flecha; Jacobo Berjano; Conchita Mendez; Guadalupe Fernandez; y Cristina Álvarez Mendo. - LA VUELTA A ASTURIAS

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Oviedo celebrará el próximo domingo 26 de abril, a partir de las 12.00 horas, una marcha solidaria por sus calles con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer, en una iniciativa organizada por la Vuelta Asturias y patrocinada por Supermercados masymas y TotalEnergies.

La actividad, de carácter no competitivo, está abierta a personas de todas las edades, incluidas familias con niños y mascotas, que podrán completar el recorrido corriendo o caminando, adaptándolo a sus capacidades.

La marcha tendrá salida y meta en la Plaza de la Escandalera, donde al término del recorrido se desarrollarán diversas actividades complementarias, entre ellas un sorteo, una sesión de zumba y propuestas infantiles como pintacaras, tras las cuales los asistentes podrán permanecer en la zona para disfrutar de la llegada de la última etapa de la Vuelta Ciclista Asturias 2026.

Las inscripciones están ya disponibles a través de la página web de la Vuelta Asturias (www.lavueltaasturias.com) y mediante el formulario habilitado en línea, con una donación mínima de 5 euros por persona, que se abonará el mismo día de la marcha y se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Cada participante recibirá una bolsa conmemorativa que incluirá camiseta, bebida y avituallamiento, y la recogida de dorsales se efectuará el domingo 26 de abril desde las 9.00 horas y hasta el inicio de la prueba en el stand instalado por masymas. Con esta iniciativa, los organizadores y sus patrocinadores pretenden fomentar la participación ciudadana en una jornada solidaria y contribuir a sensibilizar sobre la importancia de apoyar la investigación y la lucha contra el cáncer.