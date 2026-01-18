Oviedo competirá con otras ocho ciudades por acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - Interior de la galería comercial del edificio Calatrava en Oviedo, cerrada desde 2019 y recientemente adquirida por el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS - Archivo

El plazo de presentación de candidaturas acaba este lunes

OVIEDO/MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de candidaturas para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) termina este lunes y Granada, Zaragoza, Barcelona, Oviedo, Toledo, León, Salamanca, Lugo y Murcia son las nueve ciudades que competirán por la sede de este organismo, que nace con el objetivo de reforzar las capacidades del país frente a futuras emergencias sanitarias.

La Ley para crear la AESAP fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados y, en diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los criterios para la elección de su sede. Entre los requisitos, figura contar con una instalación de 4.000 metros cuadrados y disponible para su ocupación inmediata, la cercanía a aeropuertos con conexión a destinos prioritarios, y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler.

Una comisión consultiva valorará el cumplimiento de estos criterios en cada una de las candidaturas, con el objetivo de que la sede quede fijada "lo antes posible" para que la Agencia comience a funcionar "a la mayor brevedad". Desde el Ministerio de Sanidad han detallado a Europa Press que, en paralelo a la elección de la sede, se está elaborando el Estatuto de la AESAP, que tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros. Tras ello, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director de la Agencia.

De este modo, las consejerías de sanidad, ayuntamientos y gobiernos autonómicos han ido adelantando en los últimos días sus propuestas y las ventajas de las mismas.

El complejo Calatrava de Oviedo es la opción elegida por Asturias, que ha indicado que este espacio dispone de 18.000 metros cuadrados y tiene capacidad para hasta 300 profesionales, salas de reuniones, docencia y el apoyo del Palacio de Congresos. La titular de Salud, Concepción Saavedra, ha destacado que Oviedo reúne "condiciones idóneas" como sede al tratarse de una ciudad de tamaño medio, con buena accesibilidad, capacidad administrativa y un entorno científico y sanitario consolidado, sin las disfunciones propias de las grandes áreas metropolitanas.

En el caso de Granada, la Junta de Andalucía ha detallado en un informe que es "la única ciudad que cuenta con un Parque Tecnológico dedicado a las Ciencias de la Vida y la Salud, un ecosistema innovador donde convergen empresas, centros de investigación, universidad y centros sanitarios con más de 8.000 profesionales y más de 500 millones de euros de facturación".

Andalucía destinará más de 10,3 millones de euros para la puesta en funcionamiento de la AESAP en Granada si resulta elegida. La sede inicial sería la Escuela Andaluza de Salud Pública, hasta que se acondicionara el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, por el que apuestan como sede definitiva.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha subrayado la candidatura de Zaragoza como "sólida" y "estratégica". Propone como sede el Pabellón de Aragón de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, que dispone de 7.000 metros cuadrados y cuenta con todos los recursos necesarios, aunque tendría que pasar por una obra para su adecuación, con una duración estimada de 15 meses. Por ello, como sede provisional, el Gobierno de Aragón ofrece la cesión de oficinas en el mismo recinto Expo.

BARCELONA Y TOLEDO

Barcelona ha presentado como sede la residencia Ramon Llull, en el recinto de la Escola Industrial, en el distrito del Eixample. Este espacio de 8.000 metros cuadrados está "muy bien comunicado" con transporte público y a escasos minutos de la estación Barcelona-Sants, según ha esgrimido el Ayuntamiento de la Ciudad Condal entre sus argumentos.

Sobre la ciudad, ha destacado su "accesibilidad excepcional", las conexiones que ofrecen la estación de Sants y el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat y su "amplia capacidad hotelera". La candidatura cuenta con el apoyo de más de 50 instituciones del ámbito académico y de la salud, así como del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona.

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó a finales de 2025 la candidatura de Toledo. Aunque no ha desvelado el espacio físico que ocuparía la Agencia, ha destacado la ubicación de la ciudad en el centro de España, beneficiosa en el caso de que tuvieran que desplazarse funcionarios u otro personal desde Madrid.

Entre los argumentos para optar también ha subrayado la importancia que da a la salud pública, un ámbito "muy potente" en la región, y toda la experiencia vivida desde que el Ejecutivo actual llegó al Gobierno, como el mayor brote de 'legionella' en diciembre de 2025 en Manzanares o la pandemia de Covid.

LEÓN, SALAMANCA, LUGO Y MURCIA

Mientras tanto, Castilla y León ha hecho una apuesta doble para acoger la AESAP. Por un lado, ha presentado la candidatura de León, sobre la que destacado la disponibilidad inmediata de infraestructuras y experiencia previa en candidaturas estatales, principalmente por su preparación para optar a la sede de la Agencia Espacial Española en 2022.

Sobre Salamanca, ha destacado especialmente su excelencia académica e investigadora, su liderazgo internacional en ciencias de la salud, su capacidad de transferencia del conocimiento y su elevada calidad de vida.

Respecto a Lugo, su apuesta es el Pazo de Feiras e Congresos, una candidatura apoyada por la Xunta, que ha mostrado su oferta de "máxima colaboración" para que la ciudad sea elegida. A modo de refuerzo, el gobierno gallego también ha ofrecido el edificio del departamento territorial de la Consellería de Sanidade como "posible localización alternativa".

Por último, la Región de Murcia ha presentado la candidatura para el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar. Esta propuesta busca insertar la Agencia en el corazón de un ecosistema integrado de investigación, enseñanza y práctica clínica que potenciaría su operatividad desde el primer día de funcionamiento.

CCAA NO CANDIDATAS

Según ha podido saber Europa Press, Canarias no opta a ser sede y se enfoca en aprobar su propia Agencia Canaria de Salud Pública, ya en fase de anteproyecto de ley; igual que el País Vasco, que está desarrollando su propio Instituto de Salud Pública. Mientras, la consejería de Salud de La Rioja ha señalado que no tiene "nada" que decir y desde la Comunidad Valenciana tan solo confirman que no se han presentado.

Del mismo modo, no se ha postulado el gobierno balear porque los requisitos "no cuadraban", similar a las explicaciones de Navarra, que tambión considera que "hay comunidades con mejores condiciones para ello". Por su parte, la Comunidad de Madrid ha referido que no se ha presentado, aunque se muestra dispuesto "siempre" a recibir nuevas infraestructuras. En el caso de Cantabria, aún está valorando si opta a ser sede.