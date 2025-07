Oviedo, Confederación y Principado publicarán recomendaciones sobre el baño en ríos tras la última muerte en el Nalón

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Oviedo, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Principado de Asturias se han emplazado este jueves a elaborar un comunicado conjunto en el que incluyan una serie de recomendaciones sobre el baño en ríos tras el accidente en el río Nalón, donde la semana pasada falleció un joven de 18 años cuando se estaba bañando.

En unas declaraciones a los medios posterior a la reunión, ninguna de las tres administraciones ha detallado qué tipo de recomendaciones va a incluir el comunicado conjunto, más allá de indicar que serán recomendaciones "generalizadas".

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, José Ramón Prado, ha recibido en el edificio consistorial a la presidenta de la CHC, Bárbara Monte, y el director general de Cooperación Local del Principado de Asturias, Jorge Olmo, para esclarecer el marco competencial de cada administración en la prevención del baño en los ríos. Las tres administraciones han coincidido en que ninguna tiene competencias para prohibir el baño y se han comprometido a publicar unas recomendaciones, aunque no ha quedado claro si van a poder instalar carteles o señales que avisen del peligro en los ríos.

El concejal Prado ha explicado que han acordado publicar las recomendaciones en las redes sociales y páginas web de las tres administraciones "partiendo de una base en la que todos estamos de acuerdo, que no se puede prohibir el baño en los ríos". "No hay una normativa, el baño es libre en los ríos, todos los ciudadanos tienen derecho al baño y, por lo tanto, no se puede prohibir bajo ningún concepto el baño", ha remarcado.

Entre las medidas planteadas, Prado ha indicado que las tres administraciones buscarán los "mecanismos apropiados" para "indicar cuáles son esos peligros y que la gente tenga precaución a la hora de bañarse".

LA CHC NO TIENE DATOS PARA DETERMINAR SI UN RÍO ES PELIGROSO PARA EL BAÑO

Por su parte, la presidenta de la CHC ha agregado que las recomendaciones serán "generalizadas". "Nosotros no tenemos competencia para limitar el baño, ni tenemos competencia en seguridad ciudadana, y por lo tanto consideramos que no estamos facultados para hacer este tipo de recomendaciones que van directamente a la seguridad de las personas", ha precisado.

Preguntada sobre la peligrosidad del río Nalón a su paso por Las Caldas, ha señalado que en el marco de sus competencias, la CHC analiza cómo es en relación a la calidad de las aguas, sus características hidromorfológicas, pero no tienen datos ni valoran la seguridad del río. "No tenemos datos de qué zonas son peligrosas", ha subrayado.

Por su parte, el director general de Cooperación Local ha agregado que las recomendaciones consistirán en un "mensaje generalista a todo el territorio de Asturias" para que los ciudadanos sean conscientes de que, cuando hacen uso de un medio natural, es necesario ser "conocedores de los riesgos que puede haber" y que es necesario asumir "una autoprotección" para "minimizar esos riesgos".