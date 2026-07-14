Oviedo cuestiona la actuación de Rodrigo Cuevas en San Mateo tras sus críticas a las fiestas

Archivo - El cantante Rodrigo Cuevas - DPH - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, ha puesto este martes en duda que Rodrigo Cuevas mantenga su actuación en las fiestas de San Mateo después de las críticas que el artista asturiano lanzó este fin de semana contra el modelo festivo de la ciudad durante un concierto en Tarragona.

Durante la presentación de la programación de San Mateo, Díaz ha asegurado que no mencionó a Cuevas al repasar el cartel porque, tras dichas declaraciones, desconoce "si va a venir a actuar el día 21 o no". "Estamos a la espera de que nos diga qué va a hacer", ha añadido.

La edil ha respondido así a las palabras pronunciadas por Cuevas durante un concierto en Tarragona, donde puso a Oviedo como ejemplo de los efectos que, a su juicio, tiene la desaparición de las fiestas populares por la privatización. "Quitaron las fiestas populares de la ciudad y la fiesta hizo 'caput'. Es un desierto, todo lleno de privatizaciones (...) La fiesta popular se perdió", afirmaba el artista.

Díaz ha defendido el modelo festivo impulsado por el equipo de gobierno municipal y ha recordado que responde al programa con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones. "Nosotros venimos con un programa electoral para cumplirlo, que era cambiar el modelo festivo, y creo que eso hemos hecho y en eso vamos a seguir", ha señalado.