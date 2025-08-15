Oviedo Filarmonía abre temporada este viernes en Trubia con un programa de Bach, Mozart y Vivaldi

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Oviedo Filarmonía inicia este viernes 15 de agosto su temporada de conciertos con una actuación en el Teatro-Casino de Trubia, dentro de la programación estival de la Fundación Municipal de Cultura. El recital será a las 19 horas. El acceso será libre hasta completar el aforo.

La orquesta, en formación de cámara y dirigida desde el violín por su concertino, Andrei Mijlin, interpretará el aria de la Suite orquestal n.º 3 en re mayor, BWV 1068, de J. S. Bach; el Concierto para violín y orquesta de cámara en mi mayor, BWV 1042, también de Bach; el Divertimento en re mayor, K 136, de W. A. Mozart y el Concierto en la mayor, F XI n.º 4, de A. Vivaldi.

El viernes 22 de agosto, la formación asturiana actuará en la gala lírica del Festival Internacional de Santander junto a Pretty Yende y Michael Fabiano, bajo la dirección de Pablo Mielgo.

Esta cita, que será a las 20.00 horas en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, supone el regreso de la orquesta a este certamen tras su participación en 2023 junto al tenor Juan Diego Flórez. Las entradas están disponibles en la web del festival.

Los conciertos de verano en el claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo tendrán lugar el miércoles 27 y el viernes 29 de agosto, ambos a las 19.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo. Dirigidos por el titular de Oviedo Filarmonía, Lucas Macías, contarán con la participación de los solistas principales de oboe y clarinete de la orquesta.