Oviedo Filarmonía regresa con 'La Revoltosa' al Palacio de Festivales de Cantabria con funciones el 24 y 25 de abril

Oviedo Filarmonía. - OVIEDO FILARMONÍA

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Oviedo Filarmonía regresa esta semana a la temporada del Palacio de Festivales de Cantabria, para interpretar la zarzuela 'La Revoltosa', con música de Ruperto Chapí, a la batuta de la maestra Lara Diloy. Las funciones tendrán lugar este viernes 24 de abril y el sábado 25 a las 19.30 horas.

La orquesta se encuentra desde el pasado domingo en Santander, inmersa en los ensayos previos al estreno de este viernes, tras las lecturas musicales realizadas en Oviedo la semana anterior. Según ha informado Oviedo Filarmonía en nota de prensa, 'La Revoltosa', estrenada el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid, es una de las obras cumbre del llamado "género chico", zarzuelas breves de acto único.

Su libreto, escrito por José López Silva y Carlos Fernández Shaw, refleja los ambientes vecinales del Madrid de finales del siglo XIX, trasladando a escena el casticismo de tipos y situaciones de la época. La producción que levantará esta semana el telón del Palacio de Festivales de Cantabria incluye, además, el terceto recuperado por Enrique Mejías García y Juan de Udaeta.

Este número, orquestado a partir del material recuperado entre papeles de una carpeta miscelánea del legado de Chapí conservada en la Biblioteca Nacional de España, formaba parte de la concepción primigenia del autor para esta obra, pero el envío del material al Teatro Apolo por parte del compositor fue extraviado por el servicio de Correos.

'La Revoltosa¡ es el segundo compromiso de la sinfónica ovetense en Santander en la presente temporada, tras la gala lírica junto a la soprano Pretty Yende y el tenor Michael Fabiano del pasado agosto, dentro de la programación del 74 Festival Internacional de Santander.