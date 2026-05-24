Oviedo, Gijón y Avilés, entre los 25 concejos en riesgo 'alto' por incendios este domingo

Mapa del riesgo de incendios forestales para este domingo en Asturias. - INDUROT

OVIEDO 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un total 25 de los 78 municipios asturianos tendrán este domingo 24 de mayo un índice 'alto' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El resto de la comunidad autónoma se moverá mayoritariamente en niveles 'moderados' y 'bajos', sin que ningún concejo alcance los valores de riesgo 'muy alto' o 'extremo'.

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'. Los municipios que afrontarán este domingo el riesgo 'alto' de incendios se distribuyen principalmente por las zonas occidental, central y costera del Principado, incluyendo los principales núcleos urbanos e industriales de la región como Gijón, Avilés, Oviedo, Siero y Mieres.

Por su parte, el riesgo moderado predominará en la mayor parte de la geografía asturiana, y el riesgo 'bajo' quedará limitado durante la jornada dominical a puntos muy específicos de los extremos oriental y occidental, tales como Amieva, Cabrales, Castropol, Cangas de Onís, Onís, Parres, Piloña, Peñamellera Alta, San Tirso de Abres, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Villanueva de Oscos y Vegadeo.