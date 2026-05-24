Oviedo, Gijón y Avilés, entre los 25 concejos en riesgo 'alto' por incendios este domingo

Mapa del riesgo de incendios forestales para este domingo en Asturias.
Mapa del riesgo de incendios forestales para este domingo en Asturias. - INDUROT
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 6:11
Seguir en

OVIEDO 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un total 25 de los 78 municipios asturianos tendrán este domingo 24 de mayo un índice 'alto' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El resto de la comunidad autónoma se moverá mayoritariamente en niveles 'moderados' y 'bajos', sin que ningún concejo alcance los valores de riesgo 'muy alto' o 'extremo'.

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'. Los municipios que afrontarán este domingo el riesgo 'alto' de incendios se distribuyen principalmente por las zonas occidental, central y costera del Principado, incluyendo los principales núcleos urbanos e industriales de la región como Gijón, Avilés, Oviedo, Siero y Mieres.

Por su parte, el riesgo moderado predominará en la mayor parte de la geografía asturiana, y el riesgo 'bajo' quedará limitado durante la jornada dominical a puntos muy específicos de los extremos oriental y occidental, tales como Amieva, Cabrales, Castropol, Cangas de Onís, Onís, Parres, Piloña, Peñamellera Alta, San Tirso de Abres, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Villanueva de Oscos y Vegadeo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado