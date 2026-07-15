Oviedo instalará una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para la final del Mundial

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026. - Carlos Lujan / Europa Press

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo instalará el próximo domingo, 19 de julio, una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para que los aficionados puedan seguir en directo la final del Mundial que disputará la selección española.

La iniciativa se repite tras la alta afluencia registrada en la semifinal congtra Francia, según ha informado el Consistorio, con el objetivo de ofrecer un espacio común para el seguimiento del encuentro.

La pantalla, de aproximadamente 16 metros cuadrados, se ubicará de nuevo en el entorno de la Catedral y contará con animación musical previa a cargo de un DJ desde las 19.00 horas.

Desde el Ayuntamiento han señalado que la propuesta busca favorecer el ambiente festivo y permitir que vecinos y visitantes disfruten del partido en un entorno compartido.