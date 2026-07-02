Oviedo pone en marcha un programa de asesoramiento para 28 comercios de distintos barrios

La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Oviedo impulsan un programa de asesoramiento personalizado para fortalecer el comercio de barrio - CAMARA DE COMERCIO

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento han puesto en marcha la iniciativa 'Oviedo avanza, comercio en acción', un programa de asesoramiento personalizado dirigido a 28 establecimientos de distintos barrios de la ciudad con el objetivo de reforzar la competitividad del comercio de proximidad.

Según han informado este jueves ambas entidades, el proceso de selección de los comercios participantes ya está abierto y busca incorporar negocios de sectores como alimentación, moda, artesanía o servicios, ubicados en barrios como La Tenderina, El Cristo, Ventanielles, La Corredoria, el Centro, el Casco Antiguo o La Argañosa.

El programa, que forma parte de Oviedo Emprende, se desarrollará hasta mediados de octubre y ofrecerá a los participantes acompañamiento por parte de profesionales especializados, que analizarán aspectos como la organización del establecimiento, la presentación del producto, la atención al cliente, la estrategia digital o el funcionamiento de los equipos.

Además, cada comercio contará con un plan de acción personalizado y participará en actividades conjuntas orientadas a fomentar el intercambio de experiencias y la colaboración entre los establecimientos de la ciudad.