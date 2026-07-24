Oviedo prepara su Mercado de Navidad más grande: alcanzará las 112 casetas y se extenderá por Mendizábal

Archivo - Mercadillo navideño de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha acordado aprobar la celebración del Mercado de Navidad de Oviedo 2026, que ampliará su oferta hasta las 112 instalaciones. El evento navideño se celebrará desde el último viernes de noviembre hasta el Día de Reyes y mantendrá su ubicación en el entorno de Porlier, Eusebio González Abascal, Mendizábal y Alfonso II El Casto.

La concejala responsable del área, Leticia González, ha explicado en nota de prensa que el Consistorio sigue apostando por el Mercado de Navidad de Oviedo "como un referente nacional" y "una cita que cada año crece en calidad, participación y atractivo para vecinos y visitantes". "Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo un evento que dinamiza la actividad económica, apoya al comercio y convierte a Oviedo en un destino imprescindible durante las fiestas navideñas", ha explicado.

La ampliación permitirá mejorar la oferta del Mercado y reforzar la experiencia de los visitantes. Las 112 instalaciones estarán distribuidas en 106 casetas de venta, una caseta de hostelería, una caseta de información municipal, dos casetas municipales destinadas a actividades de dinamización, un escenario permanente y una pérgola como espacio de descanso y hostelería.

El crecimiento del recinto será principalmente en la calle Mendizábal y estará acompañado de una redistribución del espacio con el objetivo de favorecer la circulación de los visitantes y mejorar la comodidad de quienes se acerquen al Mercado durante los días de mayor afluencia.

El Mercado mantendrá su distribución por zonas diferenciadas, con un espacio específico para la artesanía, otro destinado a productos tradicionales navideños y una zona de hostelería.

"Queremos que el Mercado de Navidad siga siendo una experiencia vinculada a la tradición, pero también un espacio de encuentro moderno y atractivo, donde la artesanía, el comercio, la cultura y la animación tengan un papel protagonista", ha explicado la edil.

El Ayuntamiento mantendrá la imagen y el modelo organizativo de las últimas ediciones, reforzando la programación de actividades de animación a través de las casetas municipales y del escenario permanente, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades y con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes.

El coste previsto para la edición 2026-2027 asciende a 253.000 euros, una cifra que incluye por primera vez el contrato específico de seguridad, con una inversión de 82.000 euros. Sin contabilizar este servicio, el coste del Mercado se sitúa en 171.000 euros, frente a los 168.000 euros de la edición de 2025.

La incorporación del dispositivo de seguridad responde al compromiso municipal de "seguir mejorando la organización del evento, garantizando un espacio más cómodo y seguro para comerciantes, vecinos y visitantes".