Oviedo prohibirá antes del eclipse el acceso de vehículos al Monte Naranco a partir de las 14.00 horas

Archivo - Monte Naranco, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Oviedo activará desde esta noche un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo del eclipse solar de mañana miércoles con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y facilitar la movilidad en los principales puntos del municipio desde los que se prevé una mayor concentración de público.

En el Monte Naranco, la Policía Local comenzará a controlar desde esta noche, 11 de agosto, la subida de vehículos, caravanas y furgonetas, con el fin de evitar la ocupación indiscriminada de los espacios y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad.

El corte de tráfico se hará efectivo a partir de las 14.00 horas de mañana, 12 de agosto, quedando restringido el acceso de vehículos a la zona.

Por su parte, en el entorno del Estadio Carlos Tartiere y el Parque del Oeste, el dispositivo se adaptará en todo momento a la afluencia de personas. Los agentes podrán mantener abiertos los accesos durante más tiempo o proceder a su cierre cuando las circunstancias lo hagan necesario, priorizando siempre la seguridad de peatones y conductores.

En caso de una elevada concentración de público, se podrán establecer restricciones de acceso a vehículos en los principales puntos de entrada al entorno del Parque del Oeste.

Asimismo, la Policía Local aplicará en el entorno del Carlos Tartiere los criterios de regulación y cierre de tráfico que habitualmente se emplean en los partidos del Real Oviedo, adaptándolos a las necesidades concretas que genere la concentración de asistentes.

Como medida preventiva, el aparcamiento exterior del Carlos Tartiere permanece liberado y cerrado al tráfico desde este lunes, con el objetivo de disponer de este espacio para la concentración de personas y facilitar la organización del dispositivo de seguridad.