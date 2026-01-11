Oviedo proyecta Mosquitoes (Les bambines) este lunes en la XIV edición de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos

Archivo - Teatro Filarmónica - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes llega a Oviedo la XIV edición de MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, que se desarrollará en el Teatro Filarmónica. La programación incluye tres proyecciones gratuitas, todos los lunes de enero, hasta el día 26, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo, organizado por Acción en Red en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, proyectará el lunes 12 la película Mosquitoes (Les bambines). Las siguientes sesiones tendrán lugar los lunes 19 y 26 de enero, manteniendo el enfoque en cine social y derechos humanos.

Las proyecciones comenzarán a las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica. La iniciativa busca acercar al público historias que reflexionan sobre la justicia social, los derechos humanos y la diversidad, combinando entretenimiento y sensibilización.