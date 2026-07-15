Oviedo reabre la piscina de Trubia tras varios días cerrada por actos vandálicos

Piscinas municipales de Trubia. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha reabierto este miércoles la piscina municipal de Trubia, que permanecía cerrada desde el pasado fin de semana como consecuencia de actos vandálicos, según ha informado el Consistorio.

La instalación recupera su horario habitual tras la finalización de los trabajos de limpieza y de adecuación necesarios para garantizar las condiciones de seguridad e higiene.

El cierre se produjo de forma excepcional después de los incidentes registrados en la noche del sábado, que obligaron a suspender temporalmente la actividad.

Desde la Concejalía de Deportes han agradecido la comprensión y paciencia de los usuarios durante estos días y han hecho un llamamiento al respeto y cuidado de las instalaciones públicas.