Oviedo rechaza la instalación de un parque de baterías en San Esteban de las Cruces

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los votos de PP e IU-Convocatoria por Oviedo, una moción de urgencia que muestra el rechazo de la Corporación a la instalación de un parque de baterías en San Esteban de las Cruces. PSOE se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

La concejala de IU Cristina Pontón ha defendido la iniciativa, señalando que la instalación de este tipo de infraestructuras no pueden "convertirse en un negocio especulativo" y es necesario garantizar la seguridad, la preservación del medioambiente y la convivencia con los vecinos.

La moción, que salió adelante con una enmienda del PP, rechaza la instalación de este parque de baterías y reclama al Principado un plan energético en el que se planifiquen las necesidades energéticas de Asturias. La enmienda del PP contempla que, dado que el Ayuntamiento "no puede paralizar la tramitación de un estudio de implantación sin incurrir en flagrante ilegalidad", el pleno, haciendo suyo el "sentir vecinal de rechazo" a esta instalación, "insta al Principado a rechazar tanto desde la perspectiva medioambiental como urbanística la instalación de un parque de baterías en ese núcleo.

Cristina Pontón ha defendido que, si bien es necesario avanzar hacia un modelo energético "más limpio y sostenible", no se puede hacer "a cualquier precio". Pontón ha defendido que "no se puede permitir que se utilicen los terrenos con valor social, vecinal y ambiental para proyectos que pueden y deben ubicarse en zonas industriales", ya que además "presentan riesgos reales".

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha cuestionado la iniciativa asegurando que, "si una empresa cumple" con la normativa urbanística, medioambiental y de seguridad, y si "no hay nada que se lo impida", Vox no va a poner freno a "una inversión que vaya a proporcionar empleo y riqueza al municipio". Ha señalado asimismo que hasta que no haya más información, Vox no entiende "rechazar algo que está en el aire".

Por su parte, el edil del PSOE Juan Álvarez Areces ha señalado que, como representantes políticos, los concejales deben "informar y huir de los alarmismos que puedan surgir de este tipo de tecnologías". Ha defendido asimismo que los almacenes de baterías son una "pieza fundamental" en el nuevo escenario energético. "Hay que decir a los vecinos que esta tecnología es una de las más inocuas en términos de impacto ambiental", ha defendido.

APROBADA UNA MOCIÓN SOBRE LA TASA DE BASURAS

El pleno, que comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento de la exconcejala de Oviedo Mercedes González, ha abordado el debate de cuatro mociones de urgencia de los grupos municipales. De ellas, solo dos se han aprobado, la del parque de baterías y otra presentada por el PP sobre la "imposición por la prestación del Servicio Municipal de Gestión de Residuos".

El portavoz del PP, Mario Arias, ha explicado que la iniciativa pretende instar al Gobierno a derogar la tasa, garantizar el respeto a la autonomía local y potestad tributaria local; reclamar al Gobierno que paralice "cualquier medida" que suponga nuevas subidas de impuestos; y solicitar la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular que permita mejorar los sistemas de recogida y tratamiento de residuos sin trasladar todo el coste al ciudadano.

Arias ha asegurado que la "imposición" de esta tasa implica un "ataque a la autonomía municipal" y un "asalto a los bolsillos de los ciudadanos". Además, considera que "se desincentiva el reciclaje" al repercutir el coste al ciudadano e implica también "inseguridad jurídica". "Es un tasazo, es un basurazo, es el castigo de Pedro Sánchez a todos los ciudadanos, y en particular también a todos los ovetenses", ha dicho.

La iniciativa salió adelante con los votos del PP y la concejala no adscrita, y el voto en contra del PSOE, IU y Vox.

Durante el pleno se han rechazado dos mociones de urgencia presentadas por el PSOE y Vox. La primera, relativa al rechazo a la Ronda Norte y la defensa de una alternativa con la construcción del vial entre Las Campas y La Pixarra; y la segunda, relativa a la regulación de viviendas de uso turístico en Oviedo.