Oviedo recibe 8,4 millones de Fondos Feder: La concejala Leticia González defiende su gestión

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La concejala de Economía y Transformación Digital de Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González (PP), ha defendido este viernes el modelo municipal de captación de fondos europeos tras recibir 8,4 millones de la última convocatoria de Fondos Feder.
En una nota de prensa, ha indicado que esta asignación "demuestra que el modelo de trabajo que hemos implantado funciona". "Dotar a Oviedo de una oficina fuerte de captación de fondos nos permite aprovechar al máximo las oportunidades de financiación europea", ha explicado.
Los fondos europeos, ha agregado, permitirán desarrollar actuaciones estratégicas en innovación, sostenibilidad y digitalización, "consolidando la visión de un Oviedo moderno, competitivo y lleno de oportunidades".
"Cada euro que llega de Europa es una inversión en el futuro de nuestra ciudad. Este éxito es un ejemplo de que, trabajando unidos, Oviedo puede liderar en Asturias", ha concluido González.
La capital asturiana es el municipio que más recursos europeos ha recibido, al conseguir la mitad de los fondos Feder concedidos a los concejos asturianos.
"Este importante logro es fruto del trabajo de la Oficina de Captación de Fondos del Ayuntamiento de Oviedo, cuya estructura ha sido reforzada para optimizar la llegada de recursos europeos", ha destacado el Ejecutivo local.
La concesión ha sido posible gracias a la "estrecha colaboración" con el Área de Participación Ciudadana, liderada por el concejal Mario Arias, que, según el Gobierno local, "desempeñó un papel clave en la elaboración del proyecto y en la coordinación con los grupos de la oposición, reforzando así el carácter de consenso".