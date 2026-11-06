Oviedo recibe el sello 'Destino turístico familiar'

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, reciben de manos del presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Asturias, David Alférez, el sello "destino turístico familiar". - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Oviedo ha recibido este viernes el sello 'Destino turístico familiar' por parte de la Asociación de Familias Numerosas de Asturias. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, acompañado por el concejal de Turismo, Hostelería y Congresos, Alfredo García Quintana, ha recibido la distinción, que acredita el potencial de la capital asturiana como destino para las familias y valora la diversidad de recursos y experiencias que ofrece para visitantes de distintas edades.

Con esta acreditación, Oviedo se suma a la red de 34 destinos en toda España con el Sello de Turismo Familiar, siendo la primera ciudad de Asturias en obtenerlo y la tercera del norte. David Alférez, encargado de la entrega del sello, ha hecho hincapié en que "el Ayuntamiento de Oviedo es el primero de Asturias en obtener este galardón, otorgado por la Federación Española de Familias Numerosas, a la que pertenece la Asociación de Familias Numerosas de Asturias".

Por su parte, el concejal de Turismo, Hostelería y Congresos, Alfredo García Quintana, ha señalado que "este reconocimiento supone un impulso a la proyección turística de Oviedo y permite destacar una oferta que va más allá de sus principales atractivos monumentales".

El alcalde ha agradecido la distinción y ha destacado la importancia del turismo familiar para Oviedo. Por su parte, David Alférez ha asegurado que Oviedo es "muy buena ciudad" para el turismo familiar por sus centro peatonalizado, el Campo San Francisco o las estatuas que están diseminadas por la ciudad.