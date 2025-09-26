Oviedo recuerda al Cabo Noval en un acto militar por el 116 aniversario de su fallecimiento

Una sección del Regimiento de Infantería 'Príncipe' Nº 3 de la Brigada Galicia VII 'BRILAT' con la Banda de Guerra y Escuadra de Gastadores rinden homenaje a Cabo Noval con motivo del 116 Aniversario de su fallecimiento. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una sección del Regimiento de Infantería "Príncipe" Nº 3 de la Brigada Galicia VII 'BRILAT' ha celebrado este viernes un homenaje al Cabo Noval con motivo del 116 aniversario de su fallecimiento, colocando una corona de laurel bajo la placa que da nombre a la calle en su honor en el centro de Oviedo.

El Coronel Jesús Martínez Victoria, jefe del Regimiento "Príncipe" Nº 3 y comandante militar de Asturias, ha destacado que el acto pretende "honrarle y rendirle homenaje y poner en valor esa actitud heroica de sacrificio por los demás". Autoridades civiles y militares han asistido al tributo. Cabo Noval murió en Melilla en 1909 y fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando.

Martínez Victoria ha explicado que Cabo Noval "es un héroe del regimiento, una persona sencilla, asturiana, que hace 116 años dio su vida en la guerra de Melilla por sus compañeros, sin pedir nada a cambio".

Preguntado sobre la actividad del regimiento, ha explicado que actualmente el primer batallón está desplegado en Eslovaquia y que para 2026 no está previsto un despliegue inminente, aunque ha recordado que su "obligación" es "estar preparados para cualquier eventualidad".

Junto a esto, el coronel ha puesto en valor la trayectoria histórica del Regimiento 'Príncipe', al que ha definido como "el regimiento más expedicionario, el que más campañas militares tiene de nuestro ejército". "Tenemos que hacer gala de nuestra historia y estar preparados", ha subrayado.